«Качають біцепси у «спортлайфах». Легендарний боєць пояснив ухилянтам, як їм пощастило з Батьківщиною

Ігор Мазур (Тополя): «Росіяни позабирали би в армію, як у «ДНР», і не казали б: «Тобі лише 24 рочки? Ще маленький, тобі рано воювати…»

Українським чоловікам, які ухиляються від мобілізації, пощастило, що їх призивають українські ТЦК, а не російські окупанти, як це вони роблять у так званих ДНР та ЛНР. Легендарний націоналіст Ігор Мазур, який 24 лютого 2022 року пішов добровольцем захищати Україну, пояснив, чому вважає, що ухилянтам пощастило з країною.

На його думку, наша країна потрібна росіянам не лише для того, щоб відновити СРСР, а ще й як величезний людський ресурс. «Бо українці уміють воювати, - каже Мазур, - і вони це прекрасно бачать – навіть по тих дебілах, яких понабирали в «ДНР» та в «ЛНР».

Військовий переконаний, якби росіяни зайшли вглиб нашої країни, то «не панькалися б з молодими хлопцями: «А-а, тобі лише 24 рочки? Ну то ти ще маленький, тобі рано воювати…».

Військового обурює той факт, що на фронті зараз чимало чоловіків передпенсійного віку, а молодь ховається від мобілізації: «По «спортлайфах» ходять, біцухи качають, татухи понабивали, а на футболах коли стоять, то – руку на серце і – «душу й тіло ми положим…». А насправді нічого не хочуть класти, точніше, кладуть якраз на Україну… Ще й з ТЦКашниками б’ються», – каже Ігор Мазур.

А тим часом фронт, за його словами, тримається на героїзмі тих, хто роками воює, хто геть вже вимотаний.

Легіонери УНСО у 1995-му. З тих пір ворог мало змінився, хоча дещо й розгубив свою зверхність, каже Ігор Мазур фото з відкритих джерел

Військовий також зауважив, що з російських окупантів дещо злетіла їхня зверхність, котра була відчутна на початку вторгнення. За словами Мазура, зверхність сформувалася у ворога під враженням російсько-грузинської війни, адже росіяни вже за п’ять днів були під Тбілісі і думали так само захопити й Україну.

Нагадаємо, на Одещині затримано 41 чоловіка, які одночасно намагались у незаконний спосіб виїхати за кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Як повідомлялося, спроби українців призовного віку втекти з країни від набуття чинності закону про мобілізацію не побільшало, проте вони все одно відбуваються щоденно. Про це в ефірі телемарафону 9 червня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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