Країни Балтії і Польща можуть ввести війська в Україну, але за однієї умови – Spiegel

Країни Балтії з Польщею можуть ввести війська, не чекаючи появи ворожих сил на власних кордонах

Парламентарі країн Балтії попередили німецький уряд про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні

Країни Балтії та Польща не виключають введення своїх військ в Україну, якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході. Про це пише видання Der Spiegel.

За інформацією видання, на конференції з питань зовнішньої політики та політики безпеки, що проходила в столиці Естонії минулого тижня, парламентарі країн Балтії попередили представників німецького уряду про наслідки політики Берліна щодо війни в Україні.

Йдеться про відмову надавати українській армії далекобійну зброю, нестачу боєприпасів і техніки та заборону ЗСУ завдавати удари по території РФ західною зброєю.

Der Spiegel стверджує, що представники Польщі і країн Балтії попередили Берлін: якщо росіянам вдасться прорив на фронті, вони не чекатимуть на розгортання російських військ на своїх кордонах і самі відправлять війська в Україну.

«Це означатиме, що НАТО стане стороною війни», – пише видання, зазначаючи, що це саме той сценарій, якого бояться канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден.

Нагадаємо, союзники по НАТО поступово наближаються до рішення відправити в Україну свої війська. Їх використовуватимуть для навчання українських сил.

Як повідомлялося, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл.

Згодом міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що ідея відправки військовослужбовців до України не набула жодного розвитку ані на рівні Естонії, ані на рівні Європейського союзу.

До слова, Литва може відправити свої військових до України для того, щоби навчати бійців Сил Оборони. Вільнюс готовий піти на такий крок в межах коаліції, яку міг би очолити Париж.