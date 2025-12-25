Долар під загрозою: американська валюта готується до найгіршого року з 2017-го

Reuters повідомляє про можливе найбільше річне падіння валюти США з 2017 року на тлі рішень ФРС

Американський долар завершує 2025 рік під серйозним тиском. Валюта США продовжує знижуватися, демонструючи динаміку, яка може стати найгіршою за останні вісім років. Інвестори активно закладають у прогнози подальше пом'якшення політики Федеральної резервної системи (ФРС), повідомляє агентство Reuters пише «Главком».

Наразі індекс долара (DXY) опустився до позначки 97,767 – це найнижчий рівень за останні два з половиною місяці. Загалом з початку року американська валюта втратила майже 9,8%.

Фахівці зазначають: якщо така тенденція збережеться до кінця грудня, це падіння може стати найбільш різким з 2003 року. Головний економіст Goldman Sachs у США Девід Мерікл підкреслює, що уповільнення інфляції дає ФРС «зелене світло» для продовження циклу зниження ставок. Ринки очікують щонайменше ще два етапи пом'якшення монетарної політики протягом 2026 року.

Поки долар втрачає позиції, європейські валюти демонструють вражаюче зростання. Євро оновив тримісячний максимум, зрісши на 14% з початку року. Це найкращий результат єдиної європейської валюти за останні 22 роки. Фунт стерлінгів також досяг пікових значень за останні три місяці. Таке зміцнення євро пов’язане з рішенням Європейського центрального банку (ЄЦБ) залишити ставки незмінними та підвищити прогнози щодо економічного зростання та інфляції, що фактично виключає швидке зниження вартості запозичень у ЄС.

Австралійський та новозеландський долари також скористалися слабкістю «американця». Австралійський долар (AUD) додав 8,4% за рік на очікуваннях підвищення ставок Резервним банком Австралії. Новозеландський долар (NZD) досяг максимуму за 2,5 місяця.

Нагадаємо, епоха глобального домінування долара США, що тривала десятиліттями, наближається до завершення. Згідно з аналітичним матеріалом агентства Bloomberg, зростання світової торгівлі та фінансової інтеграції, що минає повз США, а також агресивна зовнішня політика Вашингтона, прискорюють процеси дедоларизації. Аналітики вказують на те, що хоча долар залишається ключовою валютою у світовій торгівлі та резервах, його частка у міжнародних розрахунках та активах поступово зменшується.