Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Різдвяна реклама Coca-Cola, створена за допомогою ШІ, отримала хвилю критики
Спеціалісти із ШІ створили нову різдвяну рекламу Coca-Cola
Coca-Cola оновила різдвяну кампанію, зробивши її швидшою та дешевшою завдяки ШІ

Компанія Coca-Cola знову робить ставку на рекламу, створену за допомогою штучного інтелекту (ШІ), для своєї нової різдвяної кампанії Holidays Are Coming («Свята наближаються»). Це відбувається після того, як минулорічні спроби викликали хвилю критики з боку творчих професіоналів, які побоюються за свої робочі місця. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Хоча минулого року критики відзначали, що ШІ-реклама була недосконалою (наприклад, вантажівки не їхали, а «ковзали»), цьогорічні результати демонструють значне покращення виконання: колеса червоних вантажівок тепер, схоже, справді крутяться.

Компанія розширила кількість створінь та тварин у кадрі, щоб уникнути ефекту «моторошної долини», де майже реальні симуляції людей викликають у глядачів неприємні відчуття.
 

Хоча Coca-Cola відмовилася коментувати вартість кампанії (яка включає два ролики від різних ШІ-студій і транслюватиметься у 140 країнах), директор з маркетингу Маноло Арройо заявив, що виробництво було дешевшим і швидшим, ніж типова «не-ШІ» рекламна кампанія.

«Раніше, коли ми проводили зйомки та всі стандартні процеси для проєкту, ми починали за рік наперед. Тепер це можна зробити приблизно за місяць», – сказав Арройо. 

Використання ШІ викликало різку критику. Аніматор і письменник Алекс Хірш минулого року заявив, що Coca-Cola «червона, тому що зроблена з крові безробітних художників».

Деякі рекламодавці, як-от рітейлер Aerie, навпаки, зробили публічний піар-хід, публічно відмовившись від використання ШІ у своїх фото та відео. Це може знайти відгук у частини споживачів: січневе опитування Attest показало, що 46% споживачів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії не схвалюють використання ШІ в рекламі.

Проте тенденція до використання ШІ зростає: за даними Interactive Advertising Bureau, 30% комерційних відео цього року створено або покращено за допомогою генеративного ШІ (порівняно з 22% у 2024 році). Прогнозується, що у 2026 році ця цифра зросте до 39%.

До слова, Coca-Cola розпочала обмежений випуск напою на основі американського тростинного цукру, але зіткнулася з дефіцитом сировини та виробничих потужностей. Про це заявив фінансовий директор компанії Джон Мерфі

Теги: реклама штучний інтелект відео

