Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції

За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів

Уряд РФ визнав, що санкції зірвали плани зі збільшення виробництва скрапленого природного газу до 100 млн тонн на рік

Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 млн тонн річного виробництва СПГ. Очевидно, що через санкційні обмеження досягнення цієї мети буде відкладено на кілька років», – заявив російський урядовець.

Росія прагнула отримати 20% світового ринку СПГ до 2030 року. Однак санкції США та інших країн обмежили фінансування проєктів і поставок за кордон.

США внесли до чорного списку всі поточні та майбутні російські СПГ-проєкти, за винятком проєкту «Ямал СПГ» під керівництвом АТ «Новатек», і запровадили санкції щодо флоту для перевезення надохолодженого палива. Однак останнім часом санкційні вантажі зі знижкою активно постачаються до Китаю, який не визнає західних обмежень.

Нагадаємо, експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю в листопаді досяг історичного максимуму. Покупці погодилися на ризики західних санкцій заради доступу до дешевого палива.

За даними митної служби Китаю, у листопаді поставки російського СПГ зросли більш ніж удвічі у річному вимірі: до 1,6 млн тонн. Це дозволило РФ обійти Австралію та стати другим найбільшим постачальником СПГ до Китаю після Катару.

Росія переорієнтовує експорт на найбільший газовий ринок Азії, намагаючись компенсувати різке падіння поставок до Європи після повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження санкцій.

До слова, президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна продовжила угоду з Росією про постачання газу на три місяці, до березня 2026 року.