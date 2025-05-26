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Трамп заявив, що слова Зеленського створюють Україні проблеми

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп заявив, що слова Зеленського створюють Україні проблеми
Трамп знову взявся критикувати президента Зеленського
фото: Shannon Stapleton

Трамп у своїй соцмережі розкритикував президента України Володимира Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському слід припинити робити заяви, які створюють Україні проблеми. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.

«Все, що він каже, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що слова Зеленського створюють Україні проблеми фото 1

Він додав: «Зеленський не робить своїй країні нічого доброго, говорячи так, як він це робить». «Якби я був президентом, ця війна ніколи б не почалася», – вкотре повторив Трамп.

«Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які почалися через кричущу некомпетентність і ненависть», – написав він.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Путін завжди хотів всю Україну, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Трамп написав, що завжди мав гарні стосунки із Путіним, але з ним щось сталося – він збожеволів.

«Він абсолютно збожеволів! Він без необхідності вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і дрони запускають у міста України без жодної на те причини. Я завжди говорив, що він хоче ВСЮ Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це підтверджується, але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії!», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, сенат готовий ввести санкції проти РФ навіть без згоди Трампа Законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.

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Теги: війна путін Дональд Трамп соцмережі

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