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Маск різко розкритикував податковий законопроєкт Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Маск різко розкритикував податковий законопроєкт Трампа
фото: reuters

Аналітики вказують, що податковий закон призведе до зростання державного боргу США на понад $3,3 трильйона упродовж наступних десяти років

Мільярдер Ілон Маск різко розкритикував податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа. Він зауважив, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Маск, який донедавна очолював так званий Департамент ефективності уряду (DOGE), сказав, що «розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету... і підриває роботу, яку робить команда DOGE».

Палата представників США минулого тижня з мінімальною перевагою, лише в один голос, підтримала законопроєкт, що став першим значущим законодавчим досягненням другого президентського терміну Дональда Трампа. Наступним етапом стане розгляд документа в Сенаті.

Зазначається, що президент тиснув на деяких республіканців, які вагалися щодо участі в голосуванні, наполягаючи на підтримці того, що він назвав «великим і прекрасним законопроєктом». Трамп також заявив, що це «можливо, найважливіший законодавчий акт в історії нашої країни»

Попри скорочення окремих соціальних видатків, документ зазнав жорсткої критики – аналітики вказують, що він призведе до зростання державного боргу США на понад $3,3 трильйона упродовж наступних десяти років.

Зауважимо, що діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

Нагадаємо, що Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах.

До слова, Ілон Маск майже зник із публічного простору у США, а президент Дональд Трамп не згадує про нього впродовж останнього місяця.

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Теги: податки Дональд Трамп Ілон Маск

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