Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення

Центральний банк Канади може знизити облікову ставку на чверть відсоткового пункту

Статистичне управління Канади (StatCan) опублікувало звіт про економічні показники у третьому кварталі 2024 року. Саме на цей найважливіший документ спирається керівництво Банку Канади, який ухвалює рішення про ключову ставку. Найближче засідання банку заплановано вже на 4 вересня: вердикт фінансистів визначить, чи знизяться ставки за кредитами в країні. Про це пише Bloomberg.

Зі звіту випливає, що хоча економіка зросла в річному обчисленні на 2,1% в другому кварталі, але продовжила скорочуватися в розрахунку на людину. ВВП падає п'ятий квартал поспіль. Зафіксовано зниження експорту, житлового будівництва, видатків домогосподарств на товари.

При цьому люди стали більше витрачати на оренду житла, електроенергію та харчування. І це чіткий сигнал для Банку Канади зменшити ставки за кредитами.

«Зростання канадської економіки було дещо вищим, ніж очікувалося, у другому кварталі, але слабка динаміка, що наближається до третього кварталу, дає достатню підставу для Банку Канади продовжувати знижувати процентні ставки», – сказав старший економіст CIBC Ендрю Грантам.

Очікується, що регулятор опустить ключову ставку ще на 25 пунктів, до 4,25%, що суттєво пом'якшить кредитний тягар громадян, зазначає видання.

До слова, за даними Статистичного управління Канади, рівень вакансій у малому бізнесі у першому кварталі цього року становив 3,5%. А у тому ж будівництві – 5,1%, у готельному бізнесі – усі 4%. Але особливо гостро питання кадрів стоїть у громадському харчуванні. Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають. А слідом за ними і рахунки для гостей кафе та ресторанів.