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Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення
Банк Канади може ухвалити рішення про зниження процентних ставок
фото із відкритих джерел

Центральний банк Канади може знизити облікову ставку на чверть відсоткового пункту

Статистичне управління Канади (StatCan) опублікувало звіт про економічні показники у третьому кварталі 2024 року. Саме на цей найважливіший документ спирається керівництво Банку Канади, який ухвалює рішення про ключову ставку. Найближче засідання банку заплановано вже на 4 вересня: вердикт фінансистів визначить, чи знизяться ставки за кредитами в країні. Про це пише Bloomberg.

Зі звіту випливає, що хоча економіка зросла в річному обчисленні на 2,1% в другому кварталі, але продовжила скорочуватися в розрахунку на людину. ВВП падає п'ятий квартал поспіль. Зафіксовано зниження експорту, житлового будівництва, видатків домогосподарств на товари.

При цьому люди стали більше витрачати на оренду житла, електроенергію та харчування. І це чіткий сигнал для Банку Канади зменшити ставки за кредитами.

«Зростання канадської економіки було дещо вищим, ніж очікувалося, у другому кварталі, але слабка динаміка, що наближається до третього кварталу, дає достатню підставу для Банку Канади продовжувати знижувати процентні ставки», – сказав старший економіст CIBC Ендрю Грантам.

Очікується, що регулятор опустить ключову ставку ще на 25 пунктів, до 4,25%, що суттєво пом'якшить кредитний тягар громадян, зазначає видання. 

До слова, за даними Статистичного управління Канади, рівень вакансій у малому бізнесі у першому кварталі цього року становив 3,5%. А у тому ж будівництві – 5,1%, у готельному бізнесі – усі 4%. Але особливо гостро питання кадрів стоїть у громадському харчуванні. Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають. А слідом за ними і рахунки для гостей кафе та ресторанів.

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Теги: економіка Канада влада харчування

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