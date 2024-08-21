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Альтернативні рішення для зростання економіки. Зеленський дав обіцянку «білому» бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Альтернативні рішення для зростання економіки. Зеленський дав обіцянку «білому» бізнесу
За словами Зеленського, українські посадовці планують дати економіці більше можливостей та потенціалу зростання
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час наради з Кабміном та представниками Ради учасники домовилися про додаткові кроки щодо детінізації бізнесу

Український уряд готує рішення, які дозволять економіці країни зростати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як зазначив очільник України, чиновники планують дати економіці більше можливостей та більше потенціалу зростання. Це питання він обговорив на нараді з Кабміном та представниками Ради.

«Усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення без тиску на «білий» бізнес», – каже він.

За словами президента, під час наради учасники домовилися про додаткові кроки щодо детінізації бізнесу.

При цьому на нараді було порушено питання роботи з партнерами щодо реальних рішень про обіцяні $50 млрд від прибутку із заморожених російських активів. Як зазначив президент, Україні потрібний реальний механізм.

«Потрібно, щоб кошти від активів агресора працювали на реальну допомогу захисту від агресора - щоб усе це працювало заради України та українців у найближчі місяці. Надто довго продовжуються відповідні дискусії, і, нарешті, потрібні рішення», – каже глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні «клубу білого бізнесу», що передбачає боротьбу з тіньовою економікою.

Раніше парламент у другому читанні підтримав законопроєкт № 11084 про «клуб білого бізнесу», який стосується податкових перевірок.

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Теги: бізнес президент Володимир Зеленський уряд економіка міністр

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