Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти

Руслан Кравченко: Фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків

На Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога», – йдеться у заяві.

Також Кравченко повідомив про пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. «Деталі згодом. Всі оперативні служби працюють на місцях», – додав очільник ОВА.

До слова, у зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

Також на тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.