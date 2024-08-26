Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти
На тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Руслан Кравченко: Фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків

На Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів внаслідок атаки РФ. Про це заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів, надається необхідна допомога», – йдеться у заяві.

Також Кравченко повідомив про пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. «Деталі згодом. Всі оперативні служби працюють на місцях», – додав очільник ОВА.

До слова, у зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності». 

Також на тлі масованої атаки «Укренерго» дало вказівку ввести екстрені відключення світла.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як відомо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

Читайте також: Масована атака на Україну. Яка ситуація в областях станом на ранок
Теги: Київщина відключення світла відключення пункти незламності Укренерго влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Німеччині впала частина готелю: під завалами люди (фото)
У Німеччині впала частина готелю: під завалами люди (фото)
7 серпня, 14:04
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
Столицю накриє гроза: деталі від Укргідрометцентру
9 серпня, 17:01
Евакуація з населених пунктів проводиться броньованим транспортом силами поліції та ДСНС
Примусова евакуація на Донеччині. Влада назвала населені пункти, з яких вивозитимуть людей
8 серпня, 13:53
Сташків прокоментував відключення світла під час навчального процесу
Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
10 серпня, 10:59
На Київщині повітряна тривога тривала 20 хвилин
На Київщині повітряна тривога тривала 20 хвилин
10 серпня, 11:47
Більше десятка самотніх чоловіків призовного віку з Київщини хочуть отримати опіку над дітьми
«Чоловіки призовного віку згодні брати під опіку будь-яку дитину» – директорка центру соцслужб
12 серпня, 07:00
Британська розвідка наголошує, що Signal використовується багатьма незалежними російськими журналістами та опозиційними активістами
Британська розвідка пояснила, з якою метою Росія блокує месенджер Signal
19 серпня, 14:00
Усі дрони було збито на підступах до столиці
У бік столиці прямувало до десятка дронів: влада повідомила деталі нічної атаки
21 серпня, 11:16
Електропостачання взимку залежить від декількох факторів
Скільки триватимуть відключення світла взимку: нардеп озвучив найкращий і найгірший сценарії
Вчора, 18:58

Новини

Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти
Атака на Київщину: пошкоджено інфраструктурні об’єкти
Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ
Київ розгортає «Пункти незламності» після масштабної атаки РФ
У Києві на лівому березі сталася пожежа
У Києві на лівому березі сталася пожежа
Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок
Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок
У Києві пролунали сильні вибухи
У Києві пролунали сильні вибухи
Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА
Сили ППО знищили майже 10 «Шахедів» на підльоті до Києва – КМВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Стало відомо, кого затримали в Парижі разом із Павлом Дуровим
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5167
У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили
4972
Через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua