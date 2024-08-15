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Країна-союзниця України рекордно збільшила виробництво боєприпасів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Країна-союзниця України рекордно збільшила виробництво боєприпасів
Фінляндія успішно працює над збільшенням виробництва боприпасів
фото із відкритих джерел

Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів уп'ятеро

Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів уп'ятеро з початку повномасштабної війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Трансляція пресконференції велася каналом уряду Фінляндії на YouTube.

З початку війни в Україні Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів уп'ятеро, заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо. Трансляція пресконференції велася каналом уряду Фінляндії на YouTube.

«Війна в Україні показала важливість оборонної промисловості для виробництва критично важливих оборонних матеріалів. Фінляндія збільшила виробництво боєприпасів у п'ять разів, це має відбутися і в усьому ЄС», – сказав Орпо.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал на пресконференції також заявив, що країна продовжуватиме надавати Україні підтримку та виділяти 0,25% ВВП країни як військову допомогу ЗСУ. Крім того, він зазначив, що необхідно «продовжувати працювати над посиленням санкцій» проти Росії.

Наприкінці червня Фінляндія оголосила про відправку в Україну 24-ї партії військової допомоги на €159 млн. Всього з лютого 2022 року фінська влада виділила Києву €2,2 млрд військової допомоги.

Гельсінкі також надають допомогу Києву, проводячи навчання українських військових щодо технічної підготовки з використання переданих бойових систем.

27 червня МЗС Фінляндії заявило про підписання угоди щодо підтримки програми Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У рамках неї Гельсінкі планувала виділити Києву €500 тис.

Водночас фінський парламент 1 липня одноголосно схвалив Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA) між Фінляндією та США. Відповідно до угоди північноєвропейська країна відкриє 15 своїх військових баз для потенційного використання силами США, а також дозволить їм розміщувати у Фінляндії американських військовослужбовців, озброєння, боєприпаси та військове обладнання. 

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Теги: міністр економіка війна Фінляндія боєприпаси навчання парламент

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