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Німеччина припиняє військову допомогу Україні – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина припиняє військову допомогу Україні – Bild
Поточні контракти Німеччина виконає, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не схвалюватимуть
фото з відкритих джерел

У нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів країни Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування військової допомоги Україні. Про це пише Bild.

За інформацією видання, поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не схвалюватимуть. Це відбувається через те, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

Відомо, що у липні міністр оборони Борис Пісторіус попросив збільшити обсяг допомоги Україні в озброєнні на 4 млрд євро, але канцелярія прем'єр-міністра та міністерство фінансів Німеччини виступають проти. Тож, згідно заяв, Україна отримає допомогу на суми, які були затверджені раніше, але додаткові заявки з боку німецького міністерства оборони не будуть затверджені.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

До слова, влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро.

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Теги: міністр Міноборони фінансування Україна Олаф Шольц військові ремонт влада

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