Фотографи шокували знімками звільнених із полону українців

Захисники дуже змарніли, тіло багатьох із них вкривають рани

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови в Instagram поділилися світлинами українських воїнів, яких звільнили з російського полону 24 серпня. Тоді додому повернулися 115 українських захисників. Серед них – бійці Національної гвардії, ЗСУ, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби. За час перебування у полоні українцям не надавали належної медичної допомоги.

«Ми не можемо нічого коментувати, давати оцінку та переказувати історії хлопців. Все це чекатиме свого часу. Нічого й ніколи не буде забутим. Але ці фотографії, сподіваємось, скажуть вам про російський полон більше, ніж будь-які слова. Саме тому дні обмінів мають бути найбільшим святом для кожного з нас, а повернення всіх без виключення наших хлопців та дівчат додому є головним пріоритетом, чого б це не вартувало і скільки б часу не зайняло. Це те, що має нас обʼєднувати, а не розділяти», – сказано в дописі.

На знімках видно, що захисники дуже змарніли, тіло багатьох із них вкривають рани.

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Нагадаємо, з поверненням із полону бійців НГУ «Азов» є складнощі, і родини полонених повинні про них знати. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 2024. Незалежність».

Раніше командир бригади Нацгвардії «Азов» полковник Денис Прокопенко обурився через обмін полоненими, який відбувся 24 серпня. Усе через те, що серед звільнених не було жодного азовця. За словами Прокопенка, День Незалежності України має бути насамперед про вдячність. Вдячність тим, хто присвятив себе справі захисту України. І не в останню чергу тим, хто врятував українську незалежність, в абсолютно безвихідній ситуації виконавши наказ. У повному оточенні, без достатньої кількості зброї та медикаментів, проти в рази переважаючих сил противника.