Головна Світ Соціум
search button user button menu button

78 тис. вакансій: яких фахівців критично бракує Канаді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
78 тис. вакансій: яких фахівців критично бракує Канаді
Канаді бракує офіціантів та працівників ресторанів
фото із відкритих джерел

Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають

Дефіцит робочої сили є в багатьох секторах економіки Канади. Проте є одна галузь, кадровий голод якої канадці оплачують буквально – із власної кишені. Про це пише Vancouverok.

Аналітики з Канади заявили про прямий зв'язок між нестачею співробітників та зростанням вартості життя в країні. «Мода на високоінтелектуальну працю залишила країну без інженерів та фахівців робітничих професій. У результаті тепер канадці платять за ремонт пральної машинки замість $70, як колись, удвічі вище», – стверджує директорка будівельної компанії Freshco Менді Реннехан.

За даними Статистичного управління Канади, рівень вакансій у малому бізнесі у першому кварталі цього року становив 3,5%. А в тому ж будівництві – 5,1%, у готельному бізнесі – усі 4%. Але особливо гостро питання кадрів стоїть у громадському харчуванні. Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають. А слідом за ними і рахунки для гостей кафе та ресторанів.

«На даний час у нашій галузі відкрито понад 78 тис. вакансій, що вплинуло на розмір заробітної платні. За два роки ми стали свідками зростання витрат на робочу силу на понад 15 %», – каже президентка галузевої асоціації ресторанів Онтаріо Келлі Хіггінсон.

До слова, кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Зайнятість на держслужбі зростає в Канаді з року в рік. У липні у галузі з'явилося додатково понад 40 тис. робочих місць (+0,9% до червня). Щорічний приріст фіксується на рівні цифри в 5%. 

Читайте  також: Канада будує місто майбутнього за мільярди доларів: у чому його особливість
Теги: Канада робота праця місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фільм «БожеВільні» знято за мотивами реальних подій
Український фільм виборов дві нагороди на фестивалі у Канаді
31 липня, 21:10
Ресторатор Савва Лібкін відповів російському путіністу Артемієві Лебедєву
Одесит Лібкін різко відповів путіністу Лебедєву, який мріє «жерти» в його ресторані
2 серпня, 22:28
У яких містах України найдорожчі квартири: статистика
У яких містах України найдорожчі квартири: статистика
7 серпня, 01:00
Жителі Суджі звертаються до Путіна з проханням про допомогу (відео)
Жителі Суджі звертаються до Путіна з проханням про допомогу (відео)
8 серпня, 22:54
Російське місто Липецьк атакували безпілотники
Російське місто Липецьк атакували безпілотники
9 серпня, 03:42
Уряд пропонує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення, яке може суттєво змінити механізм нарахування пенсій у країні
Зміни в пенсійній системі: Мінсоцполітики пояснило, до чого готуватися українцям
22 серпня, 22:18
Від багатоповерхівки, в яку прилетіла авіабомба, майже нічого не залишилося
Росіяни зруйнували авіабомбою багатоповерхівку в Мирнограді, є загиблі
17 серпня, 18:47
З 1968 року церка має статус музею у складі Національного заповідника «Софія Київська»
Андріївська церква відзначає 257 років з дня освячення: архівні фото та цікаві факти
19 серпня, 18:54
Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева.
У Кривому Розі бджоли до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку
20 серпня, 15:17

Соціум

У Воронезькій області РФ атаковано склад з боєприпасами
У Воронезькій області РФ атаковано склад з боєприпасами
78 тис. вакансій: яких фахівців критично бракує Канаді
78 тис. вакансій: яких фахівців критично бракує Канаді
У Ростовській області після гучних вибухів горить нафтобаза
У Ростовській області після гучних вибухів горить нафтобаза
РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms
РФ перемістила 90% своїх літаків за межі радіусу дії Atacms
Південна Корея оголосила претензії до Telegram – Reuters
Південна Корея оголосила претензії до Telegram – Reuters
Росіяни, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії на Курщині, отримали нагороди
Росіяни, які втекли з оточеної ЗСУ жіночої колонії на Курщині, отримали нагороди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
«Віз валізку з $600 тис.». Шеф президентського протоколу розказав про організацію перших візитів очільників України за кордон
11K
Серпневий парад планет: коли споглядати унікальне явище
8801
Татаров і Малюк убивали чеченців у Києві – Зеленський

Новини

Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua