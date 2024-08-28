78 тис. вакансій: яких фахівців критично бракує Канаді

Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають

Дефіцит робочої сили є в багатьох секторах економіки Канади. Проте є одна галузь, кадровий голод якої канадці оплачують буквально – із власної кишені. Про це пише Vancouverok.

Аналітики з Канади заявили про прямий зв'язок між нестачею співробітників та зростанням вартості життя в країні. «Мода на високоінтелектуальну працю залишила країну без інженерів та фахівців робітничих професій. У результаті тепер канадці платять за ремонт пральної машинки замість $70, як колись, удвічі вище», – стверджує директорка будівельної компанії Freshco Менді Реннехан.

За даними Статистичного управління Канади, рівень вакансій у малому бізнесі у першому кварталі цього року становив 3,5%. А в тому ж будівництві – 5,1%, у готельному бізнесі – усі 4%. Але особливо гостро питання кадрів стоїть у громадському харчуванні. Ресторатори Канади заявили, що через брак кухарів їхні зарплати стрімко зростають. А слідом за ними і рахунки для гостей кафе та ресторанів.

«На даний час у нашій галузі відкрито понад 78 тис. вакансій, що вплинуло на розмір заробітної платні. За два роки ми стали свідками зростання витрат на робочу силу на понад 15 %», – каже президентка галузевої асоціації ресторанів Онтаріо Келлі Хіггінсон.

До слова, кількість громадян Канади, які працюють на державних посадах, зростає з кожним роком. Цей факт багато в чому пояснює зацікавленість країни в іммігрантах. Зайнятість на держслужбі зростає в Канаді з року в рік. У липні у галузі з'явилося додатково понад 40 тис. робочих місць (+0,9% до червня). Щорічний приріст фіксується на рівні цифри в 5%.