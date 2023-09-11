Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії

Єврокомісія не поспішає приймати рішення щодо продовження ембарго на українське збіжжя після 15 вересня

Польща розглядає блокування імпорту українського зерна на національному рівні

Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

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Як зазначив міністр, Єврокомісія не поспішає приймати рішення щодо продовження ембарго на українське збіжжя після 15 вересня. За його словами, якщо Брюссель не ухвалить відповідне рішення, то Польща зробить це самостійно.

«Я маю повноваження видати таке розпорядження, яке на національному рівні блокуватиме імпорт до Польщі. І я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи суботу, якщо не буде такого рішення Європейської комісії», – заявив Буда.

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Міністр підкреслив, що Польща підтримує транзит збіжжя до третіх країн «коридорами солідарності», але не допустить дестабілізації внутрішнього ринку країни.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

Українська влада наполягає, що у разі продовження Єврокомісією заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня Україна може розглядати дзеркальні заходи.

Раніше українське зерно почали експортувати через хорватські порти.