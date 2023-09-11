Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Єврокомісія не поспішає приймати рішення щодо продовження ембарго на українське збіжжя після 15 вересня
фото з відкритих джерел

Польща розглядає блокування імпорту українського зерна на національному рівні

Польща готова ввести односторонню заборону на ввезення українського зерна, якщо Єврокомісія відмовиться продовжувати чинні обмеження після 15 вересня. Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

Як зазначив міністр, Єврокомісія не поспішає приймати рішення щодо продовження ембарго на українське збіжжя після 15 вересня. За його словами, якщо Брюссель не ухвалить відповідне рішення, то Польща зробить це самостійно.

«Я маю повноваження видати таке розпорядження, яке на національному рівні блокуватиме імпорт до Польщі. І я без вагань використаю цей інструмент цього тижня, у п’ятницю чи суботу, якщо не буде такого рішення Європейської комісії», – заявив Буда.

Міністр підкреслив, що Польща підтримує транзит збіжжя до третіх країн «коридорами солідарності», але не допустить дестабілізації внутрішнього ринку країни.

Як повідомлялося, у травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року. Ці країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розшити її на деякі інші товари.

Українська влада наполягає, що у разі продовження Єврокомісією заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня Україна може розглядати дзеркальні заходи.

Раніше українське зерно почали експортувати через хорватські порти.

Теги: Польща зерно імпорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скасування санкцій проти РФ взамін на «зернову угоду». МЗС відреагувало
Скасування санкцій проти РФ взамін на «зернову угоду». МЗС відреагувало
8 вересня, 17:19
У Польщі трагічно загинув неповнолітній українець
У Польщі трагічно загинув неповнолітній українець
7 вересня, 18:50
Українська енергосистема 31 серпня у четвертий раз за тиждень брала аварійну допомогу з Європи
Імпорт електроенергії зменшить потребу в аварійній допомозі за умови відміни цінових обмежень – Центр досліджень енергетики
1 вересня, 17:08
Між Китаєм та Японіє назріває експортний скандал
Скандал із рибою: Японія буде скаржитися на Китай у провідну торгову асоціацію
30 серпня, 16:32
Європейцям доведеться збільшити витрати на воду
Європа на грані: невтішний кліматичний прогноз від Financial Times
29 серпня, 10:21
Переговори щодо відновлення «зернової угоди» можуть пройти у Стамбулі
Відновлення «зернової угоди»: Туреччина працює над переговорами
20 серпня, 13:51
Контейнеровоз Joseph Schulte увійшов до протоки Босфор після припинення зернової угоди
Росія вимушена визнати: зерновий коридор працює без неї
18 серпня, 08:09
Наразі поліція розслідує справу, щоб знайти винних
Росіяни вербують поляків до ПВК «Вагнера» через оголошення на вулицях
14 серпня, 15:12
У фіналі Ястремська у трьох сетах здолала бельгійку Грет Міннен
«Ми єдині з нашими воїнами». Тенісистка Ястремська емоційно прокоментувала здобутий титул
13 серпня, 13:01

Економіка

Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Польща самостійно заблокує ввезення українського зерна у разі відмови Єврокомісії
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
Уряд передав Фонду держмайна активи пропагандиста Лєбєдєва
«Центр Разумкова» зафіксував позитивну динаміку приросту газовидобутку «Нафтогазом»
«Центр Разумкова» зафіксував позитивну динаміку приросту газовидобутку «Нафтогазом»
Як зміниться ВВП у наступному році? Уряд дав позитивний прогноз
Як зміниться ВВП у наступному році? Уряд дав позитивний прогноз
«Укренерго» вимушене брати кредити, щоб виплачувати борги
«Укренерго» вимушене брати кредити, щоб виплачувати борги
Зернова угода легалізувала піратство Росії у Чорному морі – експерт
Зернова угода легалізувала піратство Росії у Чорному морі – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
26K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
26K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
24K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року
17K
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту