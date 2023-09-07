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Зеленський назвав три основні завдання, які поставив перед міністром Умєровим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав три основні завдання, які поставив перед міністром Умєровим
6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова
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Зеленський заявив, що Міноборони повинно скоротити бюрократичні процедури, які забирають час та енергію воїнів.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чого чекає від нового очільника Міністерства оборони Рустема Умєрова.  Глава держави наголосив, що Міноборони відповідає за координацію всього сектору оборони.

Зеленський поставив перед новим міністром три головні завдання:

Цифровізація

Зеленський заявив, що Міноборони повинно скоротити бюрократичні процедури, які забирають час та енергію воїнів. «Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська», – зазначив він.

Захист

Глава держави підкреслив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту. Усе, що дає захист, повинно працювати на ЗСУ та безпеку партнерів. За словами президента, це стосується всього – тренування воїнів, медичного забезпечення бригад, забезпечення бою, комунікації з рідними наших воїнів.

Довіра

Окремим і головним пунктом роботи Умєрова президент бачить довіру до рішень Міноборони. Як зазначив Зеленський, це стосується закупівель, постачань, комунікації підрозділів з ланками системи оборони.

Сам Умєров зазначив, що має п'ять пріоритетів у Міноборони: військовоцентричність, формування суб’єктності міністерства, посилення та розширення міжнародної коаліції, нульова толерантність до корупції та діджиталізація, розвиток українського військово-промислового комплексу.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 вересня, президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова і заявив, що новий міністр має повернути довіру до міністерства та змістити пріоритет роботи на військових.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

Читайте також: Новий міністр оборони. Чому президент обрав Умєрова (досьє)
Теги: Верховна Рада міністр Міноборони Володимир Зеленський президент Рустем Умєров

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