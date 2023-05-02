Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн

Єврокомісія заборонила імпорт зерна з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії до 5 червня

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року, відповідне рішення опубліковано на сайті Єврокомісії.

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Єврокомісія зазначає, що ці «виключні та тимчасові превентивні заходи» необхідні, враховуючи переповнення складів та складності через існуючі серйозні «вузькі місця» в логістиці, з якими зіткнулися зазначені п'ять держав.

Повідомляється також, що транзит цих товарів через п'ять цих країн далі до ЄС чи інших країн за його межами зберігається.

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«Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а також будь-яких інших продуктів, що надходять з України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Єврокомісії, ці заходи можуть бути продовжені. «Комісія готова повторно запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року, доки зберігається виняткова ситуація», – йдеться у документі.

Ці заходи є частиною загального пакету підтримки, який пропонує Комісія, і вони будуть доповнені фінансовою підтримкою фермерів у п'яти названих країнах та подальшими заходами щодо полегшення транзиту українського експорту зерна до інших держав-членів ЄС та третіх країн, зазначає Єврокомісія.

Єврокомісія повідомляє також, що готова розпочати оцінку ситуації на ринку ЄС для інших «чутливих продуктів».

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Нагадаємо, 28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти Міністерства закордонних справ України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС. Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – зазначив Ніколенко.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.