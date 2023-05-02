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Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єврокомісія тимчасово заборонила імпорт зерна з України до низки країн
Єврокомісія знову вирішує долю українського зерна
фото з відкритих джерел

Єврокомісія заборонила імпорт зерна з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії до 5 червня

Європейська комісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини на період з 2 травня по 5 червня 2023 року, відповідне рішення опубліковано на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія зазначає, що ці «виключні та тимчасові превентивні заходи» необхідні, враховуючи переповнення складів та складності через існуючі серйозні «вузькі місця» в логістиці, з якими зіткнулися зазначені п'ять держав.

Повідомляється також, що транзит цих товарів через п'ять цих країн далі до ЄС чи інших країн за його межами зберігається.

«Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заходи щодо пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а також будь-яких інших продуктів, що надходять з України», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Єврокомісії, ці заходи можуть бути продовжені. «Комісія готова повторно запровадити превентивні заходи після закінчення терміну дії чинного Регламенту про автономні торговельні заходи 5 червня 2023 року, доки зберігається виняткова ситуація», – йдеться у документі.

Ці заходи є частиною загального пакету підтримки, який пропонує Комісія, і вони будуть доповнені фінансовою підтримкою фермерів у п'яти названих країнах та подальшими заходами щодо полегшення транзиту українського експорту зерна до інших держав-членів ЄС та третіх країн, зазначає Єврокомісія.

Єврокомісія повідомляє також, що готова розпочати оцінку ситуації на ринку ЄС для інших «чутливих продуктів».

Нагадаємо, 28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти Міністерства закордонних справ України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС. Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – зазначив Ніколенко.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

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Теги: Польща Єврокомісія Словаччина імпорт Угорщина транзит 2 травня Болгарія

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