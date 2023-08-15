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Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
фотоз відкритих джерел

911,5 млн грн отримає Харківщина та понад 363 млн грн Чернігівщина

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні виділив понад 1,2 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Він підкреслив, що Україна щоденно зміцнює свою обороноздатність. Так, сьогодні Кабмін ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.

«На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації», – сказав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що уряд погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів для дронів.

Теги: Кабмін міністр будівництво військові Україна Денис Шмигаль

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