Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms

У Пентагона немає нових даних у питанні передачі Україні далекобійних ракет Atacms

У міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки прокоментували повідомлення ЗМІ щодо можливого схвалення адміністрацією президента США передачі Україні далекобійних ракет Atacms. У відомстві зазначили, що нових даних у цьому питанні поки що офіційно надати не можуть. Про це сказав речник Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер на брифінгу.

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Представник Пентагона не підтвердив, але й не спростував подібні твердження деяких західних журналістів.

За його словами, з точки зору Пентагона у них «немає нічого нового для оголошення».

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«Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпеці. Тому коли і якщо з'явиться щось нове – ми, звичайно, це зробимо», – висловився він щодо оголошення.

При цьому Райдер зауважив, що на сьогодні в контексті повідомлення щодо Atacms він «не може нічого нового надати».

Atacms – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 Himars, M270 MLRS та Mars II. Різні модифікації Atacms мають дальність від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до Himars снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують Himars для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського лідера Джо Байдена передати Силам оборони тактичні балістичні комплекси Atacms, щоб почати використовувати їх проти російських окупантів уже цієї осені.

У понеділок агентство Reuters та телекомпанія CNN, посилаючись на джерела в американській адміністрації, повідомили, що президент США Джо Байден може незабаром ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних ракет Atacms, про які давно просить Київ.