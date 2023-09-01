Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому
Політики все одно будуть намагатися піарити себе та топити конкурентів просто про всяк випадок
На минулих виборах в Україні в нас було – потенційно – 30 мільйонів виборців.
Зараз десь мільйон – в Силах оборони України. Десь п'ять мільйонів за кордоном. Ще кількасот тисяч – на територіях, окупованих вже у 2022-му році.
Таким чином, з виборчого процесу буде виключено близько 6 мільйонів громадян, що складає 20% виборців.
Ні, не кажіть мені, що вони зможуть проголосувати в Дії, чи ще якось. Бо участь в виборчому процесі – це не тільки можливість голосувати, це ще й можливість висунутися та провести власну виборчу кампанію.
Помножимо це на такі коефіціенти:
- відсутність рівного доступу до медіа,
- небезпека проведення масових заходів,
- нестабільність лінії розмежування.
Таким чином, я переконаний, що провести будь-які загальнонаціональні вибори в Україні до кінця активної фази війни буде неможливо не те що політично, а й чисто технічно.
Це, звісно, не означає, що політики не будуть намагатися піарити себе та топити конкурентів просто про всяк випадок.
Але щось я не впевнений, що це матиме сенс, окрім вгамування їхніх неврозів.
Коментарі — 0