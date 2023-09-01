Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому

glavcom.ua
Участь в виборчому процесі – це не тільки можливість голосувати, це ще й можливість висунутися та провести власну виборчу кампанію
фото з відкритих джерел

Політики все одно будуть намагатися піарити себе та топити конкурентів просто про всяк випадок

На минулих виборах в Україні в нас було – потенційно – 30 мільйонів виборців.

Зараз десь мільйон – в Силах оборони України. Десь п'ять мільйонів за кордоном. Ще кількасот тисяч – на територіях, окупованих вже у 2022-му році.

Таким чином, з виборчого процесу буде виключено близько 6 мільйонів громадян, що складає 20% виборців.

Ні, не кажіть мені, що вони зможуть проголосувати в Дії, чи ще якось. Бо участь в виборчому процесі – це не тільки можливість голосувати, це ще й можливість висунутися та провести власну виборчу кампанію.

Помножимо це на такі коефіціенти:

  • відсутність рівного доступу до медіа,
  • небезпека проведення масових заходів,
  • нестабільність лінії розмежування.

Таким чином, я переконаний, що провести будь-які загальнонаціональні вибори в Україні до кінця активної фази війни буде неможливо не те що політично, а й чисто технічно.

Це, звісно, не означає, що політики не будуть намагатися піарити себе та топити конкурентів просто про всяк випадок.

Але щось я не впевнений, що це матиме сенс, окрім вгамування їхніх неврозів.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У лютому 2024 року сторони при нинішніх тенденціях вже не будуть спроможні до стратегічних наступальних кампаній»
Скільки ще триватиме війна
11 серпня, 22:54
Росіяни звозять студентів з РФ на окуповані території для поширення пропаганди
Росіяни вигадали новий спосіб для поширення пропаганди на окупованих територіях
3 серпня, 04:40
Після повномасштабного вторгнення доходи артистів впали в 10 разів
Скільки заробляють Полякова, Потап та Монатік: відповідь продюсера
2 серпня, 10:54
Ігор Софонов, колишній «вагнерівець»
«Вагнерівець», який повернувся з України, вбив шістьох росіян
3 серпня, 09:43
Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)
Ракети Himars потужно вдарили по окупантах на Джарилгачі (відео)
1 серпня, 18:21
Наслідки ракетного удару по Покровську
«Коли розбирали завали – прилетіло ще раз». Перші хвилини після атаки на Покровськ (фото)
7 серпня, 21:26
13 серпня Росія зупинила у Чорному морі турецьке судно Sukru Okan
Зупинка Росією судна в Чорному морі. МЗС жорстко відреагувало
14 серпня, 10:41
Останніми днями спостерігається велика авіаційна активність противника у повітряному просторі
Повітряні сили пояснили причину збільшення кількості повітряних тривог
17 серпня, 09:43
Nasams – норвезький зенітний ракетний комплекс, основними перевагами якого є мобільність і висока точність
Україна наступного місяця отримає пускові установки Nasams – президент Литви
23 серпня, 16:47

Віктор Трегубов

Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому
Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?
Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?
Росія чинить геноцид. Кожен має готуватись дати їй відсіч
Росія чинить геноцид. Кожен має готуватись дати їй відсіч
Єдина причина, з якої на нас напали
Єдина причина, з якої на нас напали
Чи дійсно Україна програє інформаційну війну?
Чи дійсно Україна програє інформаційну війну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
51K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
23K
Освіта за залізною завісою. Як українські студенти воюють за право вчитися за кордоном
18K
Міністр Лісовий анонсував зміни в оплаті праці освітян
13K
Голову Івано-Франківської РДА звільнено за появу на роботі у нетверезому стані
12K
Арахамія налякав ухилянтів, що втекли за кордон

Новини

Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:40
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
Сьогодні, 05:30
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 1 вересня
Сьогодні, 05:08
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту