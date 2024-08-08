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Росія та Китай можуть повернутися до бартерних угод: деталі від Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія та Китай можуть повернутися до бартерних угод: деталі від Reuters
Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну розв'язати низку проблем
фото з відкритих джерел

Китай та Росію вже мають історію укладання бартерних угод

Російська Федерація та Китай можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі через проблеми із проведенням платежів. Перші дві угоди, можливо, будуть укладені вже восени й стосуватимуться сільського господарства. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у сфері торгівлі і платежів.

Причиною повернення до бартерних угод є спроба обмежити використання банківських систем, які контролюють Сполучені Штати Америки. Інформацію щодо схем бартеру також підтвердив неназваний високопоставлений менеджер великого російського банку, втім, деталі він не уточнював.

Якщо ж бартер між країнами розпочнеться, то це буде вперше за 30 років, оскільки від таких схем відмовилися через розвиток банківського сектора.

«Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик», – зазначають журналісти.

Зокрема, Китай та Росію вже мають історію бартерних угод. Як приклад, у 2019 році Пекін погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже $150 млн на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання.

Як повідомлялося, за останні п'ять кварталів зростання економічного рівня Китаю сповільнилося до найнижчого рівня. Це пов’язано зі зниженням роздрібного продажу.

До слова, після останнього пакета санкцій США стало дуже важко або навіть неможливо здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію, навіть з використанням юаня.

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Теги: Китай росія торгівля ринок санкції

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