Найбільша соляна пустеля світу приховує «скарб» вартістю мільярди доларів

Салар-де-Уюні: найбільша в світі соляна пустеля і справжнє сховище літію, що може змінити розвиток відновлюваних джерел енергії в усьому світі

Салар-де-Уюні, що розташована у Болівії, – найбільша соляна пустеля світу, вражає своєю білосніжною красою та дзеркальними озерами. Але під цією сліпучою поверхнею ховається справжній скарб – 11 мільйонів тонн літію, вартість яких оцінюється в астрономічні $565 мільярдів. Про це пише Live Science.

Ця велична пустеля, що простягається на 10 400 кв. км в Андах, утворилася мільйони років тому в результаті висихання давніх озер. Сьогодні вона являє собою тонку соляну кірку, яка приховує під собою шар насиченого розсолу.

Салар-де-Уюні має середню висоту 3660 метрів над рівнем моря, але це було не завжди так. «Приблизно 5 мільйонів років тому регіон, де сьогодні розташовані гори Анди, був низинним, а клімат став посушливим», – розповіла доцентка кафедри гідрогеології Дейтонського університету в Огайо Сара МакНайт. З часом сильна спека та незначна кількість опадів спричинили випаровування доісторичних озер у цьому регіоні, залишаючи за собою кірки осаду та солі. Потім тектонічні процеси та вулканічна активність підняли ці кірки на високе плато, де вони залишаються донині.

Салар-де-Уюні, на відміну від інших, має «досить тонкий» шар соляної кірки – 3-10 м товщиною. Ще однією особливістю Салар-де-Уюні є феномен «підйому прісної води». Тала вода з навколишніх гір просочується під соляну кірку, створюючи прісноводні озера на поверхні пустелі. Ці озера є життєво важливим джерелом води для місцевої фауни, зокрема для фламінго, які живуть у пустелі. Розміри озер змінюються в залежності від сезону і посухи.

Стратегічний ресурс для майбутнього

Прісна вода, що стікає з навколишніх вершин, є причиною того, що пустеля Салар-де-Уюні має одні із найбагатших запасів літію на Землі. Гідротермальна та вулканічна активність в Андах означає, що гори багаті мінералами, включно з літієм, який вода збирає, коли тече по скелях.

Відповідно до дослідження Геологічної служби США 2012 року, Салар-де-Уюні, ймовірно, містить левову частку ресурсу, а саме 11,2 мільйона тонн або близько 38% відомих світових запасів літію.

Літій – це ключовий компонент у виробництві акумуляторів для електромобілів та інших систем зберігання енергії. Зі зростанням попиту на екологічно чисті технології, значення літію стрімко зростає, перетворюючи його на стратегічний ресурс майбутнього.

Зрозуміло, що видобуток літію є економічно вигідним для Болівії та може зробити прорив у розвитку відновлюваних джерел енергії в усьому світі. Однак ця діяльність у Салар-де-Уюні пов’язана з низкою викликів, включаючи захист унікальної екосистеми та забезпечення сталого розвитку регіону. Пошук балансу між економічними інтересами та збереженням довкілля є ключовим завданням для Болівії.

«Компанії, що займаються розвідкою ресурсів, зацікавлені в Салар-де-Уюні, але літій настільки поширений вздовж солончаку, що наразі у нас немає доступної технології для його економічного видобутку», – каже Сара МакНайт.

Раніше йшлось про те, що до 2030 року Європейський союз може опинитися в такій же залежності від Китаю у сфері літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як він був від Росії у галузі енергетики до війни в Україні. Це може статися, якщо не будуть прийняті ефективні заходи у цьому напрямку. Такий висновок міститься в внутрішньому документі Єврокомісії.