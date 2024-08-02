На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція (фото)

Зараз електростанція проходить контроль та перевірку коректності роботи обладнання, а також перше технічне обслуговування

Вітропарк «Островський» згенерував перші 175 тис. кВт-год електроенергії

На Закарпатті запрацювала перша вітрова електростанція, зараз вона працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 МВт. Про це повідомила пресслужба Держенергонагляду.

Як повідомляється, електростанція оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора 152 м.

Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до трьох тисяч домогосподарств.

Як уточнили у «Френдлі Віндтехнолоджі», українській компанії, що виробляє обладнання для електростанцій, першою вітроенергетичною установкою на Закарпатті згенеровано вже 175 000 кВт-год електроенергії,

Очікується, що впродовж наступних декількох днів, вітроенергетична установка вийде на свою номінальну встановлену потужність фото: Френдлі Віндтехнолоджі / Facebook

Зараз електростанція проходить контроль та перевірку коректності роботи обладнання, а також перше технічне обслуговування.

Очікується, що впродовж наступних декількох днів, вітроенергетична установка вийде на свою номінальну встановлену потужність 4,8 МВт і генеруватиме електроенергію для споживачів без обмежень.

Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС на території Нижньоворітської громади становитиме 80 МВт. Це дорівнює чистій електроенергії для майже 50 000 домогосподарств на рік.

Цей проєкт будівництва вітряної електростанції реалізовано управляючою компанією «Вітряні парки України» відповідно до норм природоохоронного законодавства. Вітропарк «Островський» отримав позитивний висновок оцінки впливу на довкілля та всі необхідні дозволи на виконання будівельних робіт.

Нагадаємо, народні депутати України зареєстрували законопроєкт 11455, яким пропонується поширити діючу норму про скасування імпортного мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для будівництва вітроелектростанцій, оскільки в нещодавно прийнятих законах така преференція надається на все енергетичне обладнання, окрім вітроенергетичного.