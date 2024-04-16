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Морський експорт нафти РФ досягнув найвищого показника за майже рік – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Морський експорт нафти РФ досягнув найвищого показника за майже рік – Bloomberg
Загалом експорт російської нафти зріс до 3,95 млн барелів на день
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загальний тижневий обсяг експорту нафти досяг найвищого рівня з травня 2023 року

Морський експорт російської нафти на другому тижні квітня піднявся до 11-місячного максимуму, а поставки з усіх основних портів наблизилися до пікових рівнів. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, які зібрало агентство Bloomberg, минулотижневий стрибок привів до того, що загальний тижневий обсяг експорту досяг найвищого рівня з травня 2023 року. Також середній чотиритижневий показник різко зріс, досягнувши максимуму з початку червня минулого року.

Загалом експорт російської нафти зріс до 3,95 млн барелів на день. 

Зазначається, що вантажі з Приморська, Усть-Луги, Новоросійська і Козьміно були близькі до історичних максимумів. 

«З Приморська на Балтійському морі за три з останніх чотирьох тижнів вийшло 10 танкерів, що, ймовірно, відображає перенаправлення на експорт сирої нафти, яка перероблялася на нафтопереробних заводах, уражених українськими безпілотниками», – йдеться в повідомленні.

Крім того, різке збільшення поставок у поєднанні з вищими цінами на нафту марки Urals збільшило доходи Москви від експорту. За останні сім днів валова вартість експорту сирої нафти зросла до $2,15 млрд з $1,82 млрд раніше. Середній чотиритижневий дохід додав близько $170 млн до $1,92 млрд на тиждень.

Загалом обсяги поставок до Азії продовжували зростати, за аналогічною схемою, що спостерігалася в той самий час минулого року. 

Додається, що відставання російської сирої нафти Sokol, яке накопичилося після того, як індійські нафтопереробники відхилили її, тепер майже зникло. Близько 9,1 млн барелів, половина від загального обсягу, були поставлені на нафтопереробні заводи в Китаї.

Таким чином, залишається лише 1,4 млн барелів, які ще не отримали призначення.

Нагадаємо, член Європарламенту від Швеції Елен Фріцзон запропонувала маркувати походження нафти та газу, щоб не допустити постачання з Росії. У своєму зверненні до Єврокомісії вона зазначила, що антиросійські санкції досі вдається обійти, через що російське паливо та нафта потрапляють на ринки Європи.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому провела зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої закликала утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами співрозмовників видання The Washington Post, прохання Гарріс «роздратувало» Зеленського і його помічників. Джерела The Washington Post зазначили, що український президент «відмахнувся» від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

Теги: нафта росія санкції експорт торгівля

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