ISW назвав відповідальних за теракт у Підмосков’ї

Влада РФ заявила, що нібито затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, начебто причетних до теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол»

Американські аналітики вважають, що ІДІЛ з великою ймовірністю причетний до нападу на «Крокус Сіті Хол»

Терористичне угруповання «Ісламська держава» причетне до теракту у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Влада РФ заявила, що нібито затримала чотирьох нападників і ще сімох осіб, начебто причетних до теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол» 22 березня. За даними офіційних російських джерел, загинуло щонайменше 133 цивільні особи.

Російські ЗМІ також поширили кадри, на яких силовики допитують осіб, які або погано розмовляють російською мовою, або спілкуються через перекладачів.

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Джерела з Росії переважно стверджують, що всі нападники є громадянами Таджикистану. Тим часом речниця міністерства внутрішніх справ (МВС) Росії Ірина Волк переконує, що жодна з осіб, які, за твердженням російської влади, вчинили напад, не є громадянами Росії.

Американські аналітики вважають, що «Ісламська держава» (ІДІЛ) з великою ймовірністю несе відповідальність за напад на «Крокус Сіті Хол».

Нагадаємо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вирішив звернутися до росіян з приводу теракту в «Крокусі». Зробив він це майже через 20 годин із моменту трагедії.