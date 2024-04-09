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Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Європарламент вигадав новий спосіб обмежити постачання нафти з Росії
Нафта з Росії продовжує активно надходити до країн ЄС
фото із відкритих джерел

Член Європарламенту Фріцзон запропонувала маркувати походження нафти та газу

Член Європарламенту від Швеції Елен Фріцзон запропонувала маркувати походження нафти та газу, щоб не допустити постачання з Росії. У своєму зверненні до Єврокомісії вона зазначила, що антиросійські санкції досі вдається обійти, через що російське паливо та нафта потрапляють на ринки Європи. Фріцзон наголосила, що обходу санкцій «необхідно покласти край».

«Санкції ЄС проти Росії, як і раніше, вдається обійти. Незважаючи на жорсткі санкції та заборони на імпорт, російська нафта та газ потрапляють до Європи. Необхідно забезпечити маркування походження всіх видів викопного палива, що імпортуються до ЄС, щоб можна було відстежити походження відповідних нафти та газу», – пояснила євродепутатка.

Вона нагадала, що у 2011 році подібна ініціатива вже пропонувалася: тоді планували маркувати походження продуктів, які використовують викопні джерела енергії. Але після переговорів ініціативу не ухвалили. Євродепутатка також поцікавилася про готовність Єврокомісії подати її пропозицію, щоб припинити фінансування російських компаній і повністю дотриматися санкцій.

«Тому, беручи до уваги необхідність припинення будь-якого фінансування російської викопної енергетики та перевірки того, що санкції проти Росії повністю дотримуються, чи готова Європейська комісія подати нову пропозицію щодо обов'язкового маркування походження всієї викопної енергії, що імпортується до ЄС?», – риторично запитала Елен Фріцзон.

Раніше стало відомо, повітряні сили Данії використовують частину пального, яке ймовірно походить з РФ. Про це свідчить спільне розслідування Danwatch та Ekstra Bladet.

Журналістам дали підстави вважати, що майже 2 мільйони літрів авіаційного палива, закупленого для ВПС, могли надійти з Росії, хоча офіційно воно купувалося у інших продавців. Кілька документів, отриманих виданнями, показують, що частина палива була закуплена у постачальника аеропорту Стамбула та турецької компанії BP. 

До слова, удари українських безпілотників завдали шкоди нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей. Про це на за підсумками засідання Ради Україна-НАТО на правах анонімності заявив посадовець Альянсу, передає Reuters. За словами посадовця НАТО, стає все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, які захищені від потенційних ударів.Посадовець також підкреслив, що деякі удари українських безпілотників здійснювались на відстані понад 1000 км. Це, за його словами, «підкреслює масштаб атак».

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Теги: нафта росія санкції експорт імпорт фінансування розслідування Україна

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