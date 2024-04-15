Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP

Заклик віцепрезидентки США Камали Гарріс не бити по російських нафтопереробних заводах «роздратувало» Зеленського і його помічників

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому провела зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої закликала утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє The Washington Post, яке посилається на джерела.

За словами співрозмовників видання, прохання Гарріс «роздратувало» Зеленського і його помічників. Джерела The Washington Post зазначили, що український президент «відмахнувся» від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

Як зазначає ЗМІ, що у наступні тижні Вашингтон підтвердив це попередження в численних бесідах з українською стороною. Зокрема, про це заявляли високопоставлені представники Пентагону і розвідки США, а також радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, який відвідував Київ у березні.

Однак після цього Україна завдала ударів по низці російських об'єктів, включаючи атаку 2 квітня на третій за величиною російський нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані.

Американські посадовці стверджують, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації Байдена перед президентськими виборами. Але, за їхніми словами, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль в Європі.

«Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні», – сказав американський високопосадовець.

США також сумніваються у військовій вигоді від цих українських атак. Зокрема, американські військові вважають, що удари мало зменшують боєздатність Росії і призвели до масованої ракетної атаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж удари по НПЗ завдали Росії.

Видання зазначає, що позиція США щодо ударів по російських НПЗ обурила Україну, яка вважає такі дії справедливими, враховуючи безперервні атаки Росії на українську територію. Українські офіційні особи вважають ці атаки необхідними для того, щоб підвищити ціну російської агресії і підкреслити, що російське суспільство не буде в безпеці, доки не закінчиться розв'язана РФ війна.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

Раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня.