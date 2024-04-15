Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP
США сумніваються у військовій вигоді від українських атак по російських НПЗ
фото з відкритих джерел

Заклик віцепрезидентки США Камали Гарріс не бити по російських нафтопереробних заводах «роздратувало» Зеленського і його помічників

Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції у лютому провела зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, під час якої закликала утриматись від ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє The Washington Post, яке посилається на джерела.

За словами співрозмовників видання, прохання Гарріс «роздратувало» Зеленського і його помічників. Джерела The Washington Post зазначили, що український президент «відмахнувся» від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

Як зазначає ЗМІ, що у наступні тижні Вашингтон підтвердив це попередження в численних бесідах з українською стороною. Зокрема, про це заявляли високопоставлені представники Пентагону і розвідки США, а також радник президента з національної безпеки Джейк Салліван, який відвідував Київ у березні.

Однак після цього Україна завдала ударів по низці російських об'єктів, включаючи атаку 2 квітня на третій за величиною російський нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані.

Американські посадовці стверджують, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації Байдена перед президентськими виборами. Але, за їхніми словами, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль в Європі.

«Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні», – сказав американський високопосадовець.

США також сумніваються у військовій вигоді від цих українських атак. Зокрема, американські військові вважають, що удари мало зменшують боєздатність Росії і призвели до масованої ракетної атаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж удари по НПЗ завдали Росії.

Видання зазначає, що позиція США щодо ударів по російських НПЗ обурила Україну, яка вважає такі дії справедливими, враховуючи безперервні атаки Росії на українську територію. Українські офіційні особи вважають ці атаки необхідними для того, щоб підвищити ціну російської агресії і підкреслити, що російське суспільство не буде в безпеці, доки не закінчиться розв'язана РФ війна.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки.

Раніше Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

До слова, Росія змогла відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які зазнали ударів українських безпілотників. Кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10% наприкінці березня. 

Читайте також: 

Теги: США війна нафта завод Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Чаус запевняє, що окупантів на території Часового Яру немає
Глава Часового Яру: Тактика ворога – стирання з лиця землі. Так було з Бахмутом і Авдіївкою лінія фронту
10 квiтня, 13:42
У США ув'язнені хочуть побачити сонячне затемнення
Ув'язнені у США пішли до суду, аби мати право побачити рідкісне небесне явище
5 квiтня, 20:52
Віталій Козловський сказав, що мріє, аби війна закінчилася якнайшвидше і син не чув сирен повітряної тривоги
Віталій Козловській показав ексклюзивні кадри з новонародженим сином
4 квiтня, 19:10
БПЛА атакували завод зі збірки «Шахедів», розташований за понад 1000 км від України
Пропагандисти РФ скиглять через атаку на підприємство в Єлабузі
2 квiтня, 12:00
Іран регулярно постачає РФ зброю та комплектуючі
До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ
1 квiтня, 11:45
Сили оборони України продовжують стримувати окупантів на Авдіївському напрямку
Окупанти припинили штурмові дії на одному з напрямків – Генштаб
29 березня, 19:55
Внутрішньополітична боротьба у США абсолютно виключила раціоналізм
Американці загралися у політику. І це погано для України
21 березня, 13:00
Аж 67% французів негативно ставляться до Макрона
Макрон розчарував французів через заяви про Україну? Результати опитування
18 березня, 12:31
Росіяни телефонують родичам українських військовополонених і агітують до протестів
Окупанти телефонують родичам українських полонених: ISW пояснив мету
17 березня, 08:50

Політика

Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP
Прохання відмовитися від ударів по російських НПЗ роздратувало Зеленського – WP
«Попався» через гламурну речницю: суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування
«Попався» через гламурну речницю: суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування
Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП
Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. євро на допомогу Україні
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. євро на допомогу Україні
Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Президент звільнив із посади заступника начальника УДО
Президент звільнив із посади заступника начальника УДО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
113K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
31K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
18K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
9545
Велике інтерв'ю з зіркою серіалів Ольгою Гришиною. Про довгу розлуку з театром і гучне повернення
9285
Велика Британія висунула нову вимогу для родин мігрантів

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Сьогодні, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua