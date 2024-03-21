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Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
Друга спроба запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем відбудеться не раніше суботи, 23 березня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Політ був широко анонсований і був справою престижу російської космічної галузі

У четвер, 21 березня, на космодромі Байконур зі стартового майданчика №31 («Восток») мала вирушити ракета «Союз-2.1а» з пілотованим космічним кораблем «Союз Мс-25», проте в останній момент запуск скасували. Зворотний відлік було зупинено приблизно за 20 секунд до часу старту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Старт присвячений 90-річчю радянського космонавта Юрія Гагаріна, який вперше побував у космосі. Зображення з ним було нанесено на носій.

Як повідомив ведучий трансляції НАСА, запуск пілотованого корабля «Союз Мс-25» до Міжнародної космічної станції (МКС) скасували через те, що вчасно не ввімкнули двигуни ракети «Союз-2.1а».

«Кабель-щогла відійшла від ракети, проте очікуваного в цей момент увімкнення двигунів не відбулося, і автоматична система скасувала пуск», – пояснив він.

Очікується, що друга спроба запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем відбудеться не раніше суботи, 23 березня.

До основного екіпажу 21-ї експедиції відвідування увійшли космонавт держкорпорації «Роскосмос» Олег Новицький, астронавт Nasa Трейсі Дайсон і перша учасниця космічного польоту від Білорусі Марина Василевська. Їхніми дублерами стали білоруска Анастасія Лєнкова, космонавт Іван Вагнер і Дональд Петтіт, який є найстаршим із чинних астронавтів Nasa.

Зокрема, Марина Василевська стане першою жінкою-космонавтом в історії Білорусії, яка візьме участь у космічному польоті. У рамках відбору для польоту в космос вона обійшла три тисячі інших кандидаток. До цього білоруска протягом шести років працювала бортпровідником-інструктором в авіакомпанії «Бєлавіа» і 15 років професійно займалася бальними танцями.

Як розповів заступник начальника управління аерокосмічної діяльності Національної академії наук Білорусі Іван Буча, у межах місії екіпаж виконає низку наукових досліджень – сім експериментів, з яких п'ять науково-дослідних і два освітніх. Це будуть експерименти в галузі медицини, біології, фізіології, дистанційного зондування Землі.

Очікується, що Новицький і Василевська пробудуть на МКС близько двох тижнів і повернуться на Землю на кораблі «Союз Мс-24» разом з астронавткою Nasa Лорел О'Харою, а місія Дайсон триватиме довше. Вона залишиться на орбітальній станції до вересня і полетить назад на кораблі «Союз Мс-25» разом з Олегом Кононенком і Миколою Чубом.

Нагадаємо, Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, Росія найближчим часом навряд чи матиме свою протисупутникову зброю в космосі, адже наразі навіть незрозуміло, чи має РФ можливість успішно вивести на орбіту ядерний протисупутниковий пристрій.

Читайте також: Росія може вивести ядерну зброю на орбіту – The New York Times
Теги: росія космос NASA ракета

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Політика

Гучний конфуз у Байконурі. Росія не змогла запустити у Космос ракету з міжнародним екіпажем
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