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В російському Орську прорвало дамбу: відбувається евакуація людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
В російському Орську прорвало дамбу: відбувається евакуація людей
Ввечері, 5 квітня, прорвало дамбу в Орську
фото: скріншот з відео

Евакуйовано вже понад 3 тисячі жителів міста Орськ

У місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. Наразі відбувається евакуація людей із міста. Про це повідомляє «Риа новости».

Повідомляється, що автобуси вивозять сім'ї із міста Орськ.

Причина прориву греблі наразі невідома, розмір діри у Старому місті збільшується, між тим саму дамбу намагаються зміцнити.

Російські медіа зазначають, що вода стала заливати щонайменше два десятки населених пунктів Оренбурзької області.

Губернатор Оренбурзької області Денис Паслер повідомив, що було евакуйовано вже понад 3 тисячі жителів цього міста.

«Зараз підтоплено 1825 житлових будинків, 5242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах. Ведуться роботи зі зміцнення греблі. Підвозиться додаткова спецтехніка, великовантажні машини везуть щебінь для відновлення загороджувального насипу», – пише російський Telegram-канал.

Пресслужба губернатора повідомила, що до місця прориву дамби в Орську направлено 33 самоскиди з «засипним матеріалом».

До того ж у мережі з`явилося відео моменту прориву дамби.

Нагадаємо, що у місті Орськ Оренбурзької області прорвало дамбу, яка захищала місто від річки Урал. 

Як стало відомо, близько чотирьох тисяч приватних житлових будинків можуть потрапити до зони підтоплення.

Теги: росія вода евакуація

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