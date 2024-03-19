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Як «перемога» Путіна на «виборах» вплине на війну в Україні: аналіз ISW

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як «перемога» Путіна на «виборах» вплине на війну в Україні: аналіз ISW
Під час пресконференції за підсумками «виборів», диктатор пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення «захисту» тимчасово окупованої України
фото з відкритих джерел

Кремль створює інформаційні умови для довгострокової окупації України

Російський президент-диктатор Володимир Путін намагається використати заявлені рекордні рівні явки виборців та підтримку його кандидатури в президенти, аби встановити інформаційні умови з метою затяжної війни в Україні. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Під час «виборів», за даними Центрвиборчкому РФ, Путін нібито набрав рекордні 88,12% – 95,23% у тимчасово окупованих Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях та анексованому Криму.

«Російські окупаційні чиновники, ймовірно, підробили рекордно високу підтримку Путіна на окупованих територіях України та примусили українців брати участь у «виборах», які по суті були примусовими, враховуючи велику кількість російських сил в окупованій частині України», – зауважують в ISW.

Під час пресконференції за підсумками «виборів», диктатор заявив, мовляв, не очікував таких високих результатів в окупованих регіонах України. Що більше – він цинічно заявив, що такі результати свідчать про «вдячність за російський захист», та пообіцяв, що Росія зробить усе для забезпечення «захисту» тимчасово окупованої України.

«Таким чином, Путін продовжує зусилля зі встановлення інформаційних умов для виправдання затяжного конфлікту та довгострокової окупації України під виглядом «захисту» цивільних осіб на окупованій Україні, що опинилося в небезпеці лише через російське вторгнення», – зазначається у звіті ISW.

Нагадаємо, Володимир Путін переміг на «виборах» президента Росії за підсумками підрахунку 100% протоколів. За підсумкової явки виборців у 77,44% по країні, 87,28% голосів набрав Путін.

Як відомо, 71-річний Путін тепер буде президентом щонайменше до 2030 року. Так звані вибори мали консолідувати російське суспільство у питаннях, що стосуються війни, та відновити імідж диктатора як втілення стабільності – NYT опублікував п'ять висновків щодо «перемоги Путіна».

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. Президент країни-агресорки також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються».

Диктатор наголосив, що Росія може в якийсь момент створити «санітарну зону» на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати «засобам ураження, насамперед іноземного виробництва».

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Теги: війна диктатор президент путін вибори росія

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