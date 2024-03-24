Подоляк пророкує Росії масові теракти та локальні війни

Подоляк зазначив, що ситуація з масовим терактом у ТРЦ «Крокус Сіті Хол» засвідчила недієздатність нинішніх російських силових відомств запобігати загрозам подібного рівня

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, у майбутньому на Росію чекають масові теракти та локальні війни, відбудеться історично детермінований розпад. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

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«Як будуть далі розвиватись події? В рамках тих чи інших дій України з точки зору наступальних операцій по лінії фронту – якщо ми забезпечимо тактичні поразки – то люди зі зброєю в руках, я маю на увазі як громадяни Російської Федерації, повернуться на територію Росії і тоді там почнуть неконтрольовані процеси. І немає різниці чи це будуть теракти, чи це будуть якісь локальні війни на рівні якихось регіонів. Ми з вами будемо бачити розпад, історично детермінований розпад Російської Федерації», – заявив радник очільника Офісу президента.

Подоляк зазначив, що ситуація з масовим терактом у ТРЦ «Крокус Сіті Хол» засвідчила недієздатність нинішніх російських силових відомств запобігати загрозам подібного рівня.

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«Тому що силової вертикалі справжньої – яка точно розуміє ризики, яка точно вміє займатись превенцією, яка точно має списки людей, які можуть ці ризики генерувати – в Російській Федерації не існує», – сказав політик.

Радник очільника Офісу президента додав, що російський диктатор Путін «є неадекватним», як і побудована ним структура силових органів, а тому до реальних безпекових викликів всередині країни там не готові.

Нагадаємо, що раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія «зазнає невдачі» як у військовому, так і в економічному плані. За її словами, Росія зазнає поразки у досягненні стратегічних цілей в Україні, яка змогла відстояти незалежність, знищити половину військового потенціалу країни-агресора, повернути половину окупованих територій та поновити морське сполучення для транспортування зерна.