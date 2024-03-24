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Подоляк пророкує Росії масові теракти та локальні війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Подоляк пророкує Росії масові теракти та локальні війни
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пророкує історично детермінований розпад Російської Федерації
фото з відкритих джерел

Подоляк зазначив, що ситуація з масовим терактом у ТРЦ «Крокус Сіті Хол» засвідчила недієздатність нинішніх російських силових відомств запобігати загрозам подібного рівня

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, у майбутньому на Росію чекають масові теракти та локальні війни, відбудеться історично детермінований розпад. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Ми – Україна».

«Як будуть далі розвиватись події? В рамках тих чи інших дій України з точки зору наступальних операцій по лінії фронту – якщо ми забезпечимо тактичні поразки – то люди зі зброєю в руках, я маю на увазі як громадяни Російської Федерації, повернуться на територію Росії і тоді там почнуть неконтрольовані процеси. І немає різниці чи це будуть теракти, чи це будуть якісь локальні війни на рівні якихось регіонів. Ми з вами будемо бачити розпад, історично детермінований розпад Російської Федерації», – заявив радник очільника Офісу президента.

Подоляк зазначив, що ситуація з масовим терактом у ТРЦ «Крокус Сіті Хол» засвідчила недієздатність нинішніх російських силових відомств запобігати загрозам подібного рівня.

«Тому що силової вертикалі справжньої – яка точно розуміє ризики, яка точно вміє займатись превенцією, яка точно має списки людей, які можуть ці ризики генерувати – в Російській Федерації не існує», – сказав політик.

Радник очільника Офісу президента додав, що російський диктатор Путін «є неадекватним», як і побудована ним структура силових органів, а тому до реальних безпекових викликів всередині країни там не готові.

Нагадаємо, що раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія «зазнає невдачі» як у військовому, так і в економічному плані. За її словами, Росія зазнає поразки у досягненні стратегічних цілей в Україні, яка змогла відстояти незалежність, знищити половину військового потенціалу країни-агресора, повернути половину окупованих територій та поновити морське сполучення для транспортування зерна. 

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Теги: Михайло Подоляк Офіс президента війна росія путін путінський режим теракт

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