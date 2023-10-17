ЗСУ завдали потужного удару по аеродрому РФ: стали відомі наслідки

За словами окупантів, нічна атака по їхньому аеродрому була чи не найпотужнішою за весь час війни

У ніч на сьогодні ЗСУ завдали потужних ударів по аеродромах РФ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Результатом стали втрати окупантів як в техніці, так і в живій силі. Повідомляється, що російська ППО намагалася перехопити ракети, але їм це не вдалося. Окупанти заявили, що атака ЗСУ була масштабною – це можна побачити і на відео з гучними вибухами і спалахами від розривів ракет.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Один з відомих російських пропагандистів Fighterbomber у своїй публікації підкреслив, що нічна атака українських воїнів була однією з наймасштабніших за весь час війни. Він додав, що ракети ATACMS прилетіли по аеродрому РФ, де базувалася армійська авіація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пропагандист підтвердив, що є втрати як по техніці, так і по людях, а також додав, що подібне буде відбуватися і надалі.

«Таке буде повторюватись, поки йде війна. Треба бути готовим до цього», – попередив він інших окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, в результаті ударів знищені два російські вертольоти, склад боєприпасів, а також артсистема противника.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України повідомило, що завдано ударів по ворожих гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ.