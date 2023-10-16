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Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: Кремль розкрив подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: Кремль розкрив подробиці
фото з відкритих джерел

Переговори відбудуться як у широкому, так і у вузькому складі

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, яка запланована на 18 жовтня, відбудеться у двох форматах. Про це заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

Ушаков розповів, що переговори відбудуться як у широкому, так і у вузькому складі.

«Не виключено, що лідери поспілкуються і тет-а-тет навіть поза межами цього вузького складу. Коли двоє лідерів говорять, то справді обговорюються найчутливіші питання», – каже він.

Під час візиту до Китаю путін виступить у рамках форуму «Один пояс – один шлях».

Нагадаємо, візит Путіна до Пекіна був анонсований ще влітку цього року.

Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Натомість Пекін, майже через рік повномасштабної війни, виступив із «мирним планом», який розкритикували в Україні та на Заході.

Раніше офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні та різко відреагував на зміст комюніке НАТО з саміту у Вільнюсі.

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Теги: росія путін Китай війна

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