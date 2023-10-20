Данілов заявив про початок Третьої світової війни

Олексій Данілов: «Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати»

Секретар РНБО назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України

Конфлікт в Ізраїлі не останній, який сколихне світ найближчим часом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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«Третя світова війна почалася у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова війна, – «Главком») знаходилася у такому прихолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу», – вважає Данілов.

Секретар РНБО назвав конфлікт в Ізраїлі наслідком загарбницької війни РФ проти України.

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«Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився», – додав він.

На думку Данілова, світові лідери розуміють цей процес, тому зараз найголовніше «поставити крапку, щоб війна не розповзлася».

Нагадаємо, 8 серпня 2008 року, Росія з «примусом до миру» вторглася у Грузію. Приводом для цього стала підтримка Росією сепаратистів в Абхазії та Південній Осетії. Під час розпаду Радянського Союзу, на противагу руху незалежності в Грузії, Кремль заохочував і підтримував сепаратистські настрої в Південній Осетії та Абхазії – обидві були автономними республіками в складі Грузії. Унаслідок війн, які підтримувала росія, в 90-х роках Грузія втратила контроль над цими територіями. Конфлікт заморозили.

Через 15 років після російського вторгнення в Грузію та окупації грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії, аналітики в Тбілісі переконані, що безкарність Росії після вчинення цього акту агресії підштовхнула у 2014 році Москву до окупації Криму та Донбасу, а через вісім років – до повномасштабного вторгнення в Україну.