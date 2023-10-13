Путін заявив про створення ракети з необмеженою дальністю польоту

За словами диктатора, ракета вже пройшла останнє успішне випробування

Російський президент Володимир Путін в рамках свого виступу в клубі «Валдай» заявив про створення ядерної ракети з необмеженою дальністю польоту.

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За словами російського лідера, «практично завершено роботу» над сучасними видами стратегічної зброї, про які він говорив і які анонсував ще кілька років тому. Йдеться про ракету «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою.

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«Проведено останнє успішне випробування «Буревісника», крилатої ракети глобальної дальності з руховою ядерною установкою», – заявив диктатор.

У мережі вказуються певні характеристики ракети. Зокрема, вона оснащена ядерним турбореактивним двигуном, причому дальність польоту нібито необмежена (вимірюється місяцями безперервного польоту). Ракета має спеціальну ядерну бойову частину та розвиває швидкість у межах 850-1300 км/год на висоті до 100 м.

Характеристики Буревісника

Нагадаємо, на найближчому засіданні Ради Держдуми Росії буде обговорюватись питання про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН. Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін цинічно заявив, що відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ООН відповідає національним інтересам РФ і «буде дзеркальною відповіддю США, яка досі не ратифікувала договір».