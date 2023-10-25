Путін перевів Росію в режим воєнної економіки – Reuters

У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим

Через збільшення військових видатків економіка Росії увійшла у фазу перегріву. У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим. Про це пише Reuters.

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«Його війна проти України може розгортатися не за планом, але президент Володимир Путін все ще може стверджувати, що російська економіка працює, як він каже, «краще, ніж очікувалося раніше». Таке недооцінювання є незвичайним для кремлівського лідера: через жорсткий ринок праці та інфляцію, яка не має ознак спаду, російська економіка фактично перегрівається», – зазначають в агентстві.

Так, влада РФ переводить країну в режим повного фінансування війни, і може здаватися, що це стимулює економіку. За даними МВФ, ВВП Росії у 2023 році збільшиться на 2,2%, а безробіття на історично низькому рівні 3%.

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Зазначається, що хорошим показникам російської економіки також сприяє її поступова адаптація до західних санкцій. Одна це обмежене короткостроковою перспективою.

Колумніст Reuters Пьєр Бріансон припускає, що «російська військова економіка перегрівається на пороховій бочці», а у середньостроковій перспективі Росії загрожує серія «бомб сповільненої дії»:

«відтік мізків» через масову еміграцію кваліфікованих кадрів;

слабкий неконвертований рубль;

збільшення малоефективного і корумпованого державного сектору економіки.

«Перспективи Росії, коли військові видатки почнуть скорочуватися, похмурі. Частковий обхід санкцій не компенсує втрату технологій з Європи чи США. Скорочення інвестицій у школи та освіту через те, що пріоритет у державі надали збройним силам, призведе до скорочення продуктивності у середньостроковій та довгостроковій перспективі. А скорочення інвестицій у систему охорони здоров'я поглибить жахливу демографічну ситуацію», – наголошує автор статті.

Повідомляється, що Росія демонструє всі проблеми економіки, що розвивається, з темпами зростання зрілої індустріальної. І вона змушена покладатися на валюту, яка не є повністю конвертованою, якою керує інший уряд відповідно до власних інтересів. З часом вони можуть виявитися найпотужнішою економічною та стратегічною бомбою уповільненої дії.

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Reuters підкреслює, що економіка РФ вже відчуває напругу, і МВФ очікує скорочення зростання ВВП наступного року вдвічі – до 1,1%.

Нагадаємо, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році.

До слова, наповнити скарбницю на рік президентських виборів, коли Кремль традиційно купує лояльність бідного електорату роздачею грошей, допоможуть уряду нові збори. З 1 жовтня експортери сплачуватимуть «курсове мито» – де-факто «податок на девальвацію рубля». Мито, яке стягується, якщо долар коштує дорожче 80 рублів, і збільшується разом із курсом американської валюти, принесе до бюджету до 700 млрд рублів.