Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Путін перевів Росію в режим воєнної економіки – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін перевів Росію в режим воєнної економіки – Reuters
Влада РФ переводить країну в режим повного фінансування війни
фото з відкритих джерел

У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим

Через збільшення військових видатків економіка Росії увійшла у фазу перегріву. У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим. Про це пише Reuters.

«Його війна проти України може розгортатися не за планом, але президент Володимир Путін все ще може стверджувати, що російська економіка працює, як він каже, «краще, ніж очікувалося раніше». Таке недооцінювання є незвичайним для кремлівського лідера: через жорсткий ринок праці та інфляцію, яка не має ознак спаду, російська економіка фактично перегрівається», – зазначають в агентстві.

Так, влада РФ переводить країну в режим повного фінансування війни, і може здаватися, що це стимулює економіку. За даними МВФ, ВВП Росії у 2023 році збільшиться на 2,2%, а безробіття на історично низькому рівні 3%.

Зазначається, що хорошим показникам російської економіки також сприяє її поступова адаптація до західних санкцій. Одна це обмежене короткостроковою перспективою. 

Колумніст Reuters Пьєр Бріансон припускає, що «російська військова економіка перегрівається на пороховій бочці», а у середньостроковій перспективі Росії загрожує серія «бомб сповільненої дії»:

  • «відтік мізків» через масову еміграцію кваліфікованих кадрів;
  • слабкий неконвертований рубль;
  • збільшення малоефективного і корумпованого державного сектору економіки.

«Перспективи Росії, коли військові видатки почнуть скорочуватися, похмурі. Частковий обхід санкцій не компенсує втрату технологій з Європи чи США. Скорочення інвестицій у школи та освіту через те, що пріоритет у державі надали збройним силам, призведе до скорочення продуктивності у середньостроковій та довгостроковій перспективі. А скорочення інвестицій у систему охорони здоров'я поглибить жахливу демографічну ситуацію», – наголошує автор статті.

Повідомляється, що Росія демонструє всі проблеми економіки, що розвивається, з темпами зростання зрілої індустріальної. І вона змушена покладатися на валюту, яка не є повністю конвертованою, якою керує інший уряд відповідно до власних інтересів. З часом вони можуть виявитися найпотужнішою економічною та стратегічною бомбою уповільненої дії.

Reuters підкреслює, що економіка РФ вже відчуває напругу, і МВФ очікує скорочення зростання ВВП наступного року вдвічі – до 1,1%. 

Нагадаємо, російська влада запланувала гігантське збільшення військових витрат у 2024 році.

До слова, наповнити скарбницю на рік президентських виборів, коли Кремль традиційно купує лояльність бідного електорату роздачею грошей, допоможуть уряду нові збори. З 1 жовтня експортери сплачуватимуть «курсове мито» – де-факто «податок на девальвацію рубля». Мито, яке стягується, якщо долар коштує дорожче 80 рублів, і збільшується разом із курсом американської валюти, принесе до бюджету до 700 млрд рублів.

Читайте також: Готується до вічної війни? Путін витратить на армію рекордну суму
Теги: війна путін економіка росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За два тижні жовтня НБУ продав іноземної валюти на міжбанку на суму $1,7 млрд
Чи вистачить Україні валюти до кінця року
19 жовтня, 15:52
Лідери РФ, Китаю та Ірану кидають виклик демократичному світу
«Вісь Зла» хоче позбутися єдиного «світового поліцейського» у вигляді США
13 жовтня, 11:55
Багато українців підтримують заборону УПЦ МП в Україні
Ми нарешті отримали можливість заборонити російську церкву, але...
17 жовтня, 11:53
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев Війна і гроші
25 вересня, 21:00
Дмитро Медведєв
Медведєв пригрозив ударами по заводах у Німеччині
1 жовтня, 12:25
Моржиха напала на човен росіян у Північному Льодовитому океані (відео)
Моржиха напала на човен росіян у Північному Льодовитому океані (відео)
26 вересня, 12:39
ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня
ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 21:00
Росіяни сидітимуть за держзраду довічно
За ґратами довічно: росіян масово засуджують за «держзраду»
18 жовтня, 09:13
Загоряння літака сталося в одному з двигунів
Російський літак розбився у Душанбе
20 жовтня, 23:05

Економіка

Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters
ЄС скоро повністю відмовиться від російського палива – Reuters
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні
Словаччина вигадала виправдання, чому відмовилась допомагати Україні
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
Visa пригрозила банкам сусідніх із РФ країн штрафом за відкриття рахунків росіянам
Орбан очікує, що українці приїдуть просити про розблокування €500 млн від ЄС
Орбан очікує, що українці приїдуть просити про розблокування €500 млн від ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6205
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4899
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту