  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Захисники показали звільнене від окупантів селище на Донеччині (відео)
рус
    Події в Україні

    Захисники показали звільнене від окупантів селище на Донеччині (відео)

    Захисники показали звільнене від окупантів селище на Донеччині (відео)
    фото: скріншот відео

    У селі майже не залишилося людей

    Українські збройні сили звільнили від російських загарбників населений пункт Павлівка Донецької області. У селі майже не залишилося людей, а будинки зруйновані. Відповідне відео оприлюднило Міністерство оборони України.

    «Колись велике та «живе» село стало тепер пусткою. Сюди прийшов «русскій мір» і залишив після себе смерть і розруху», – йдеться в коментарі до ролика.

    Зазначається, що захисники України продовжують звільняти від загарбників тимчасово окуповані області нашої країни.

    Нагадаємо, Оперативне командування «Південь» розповіло подробиці та результати спецоперації зі звільнення острова Зміїний.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 липня
    Теги: росія окупанти Міноборони війна Донеччина Україна окупація звільнення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Захисники показали звільнене від окупантів селище на Донеччині (відео)