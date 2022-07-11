Захисники показали звільнене від окупантів селище на Донеччині (відео)

У селі майже не залишилося людей

Українські збройні сили звільнили від російських загарбників населений пункт Павлівка Донецької області. У селі майже не залишилося людей, а будинки зруйновані. Відповідне відео оприлюднило Міністерство оборони України.

«Колись велике та «живе» село стало тепер пусткою. Сюди прийшов «русскій мір» і залишив після себе смерть і розруху», – йдеться в коментарі до ролика.

Зазначається, що захисники України продовжують звільняти від загарбників тимчасово окуповані області нашої країни.

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