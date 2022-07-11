Данілов покепкував із росіян і похвалив західну зброю

«Це ми ще не починали» – секретар РНБО потролив Путіна

Західна зброя в Україні змінить хід війни

Секретар РНБО Олексій Данілов потролив Путіна словами, що «ЗСУ ще не починали». Про це секретар РНБО написав у соціальних мережах.

Данілов наголосив, що вже зараз сучасне озброєння завдає вдалих ракетних ударів по російських окупантах. І це лише початок.

«Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали! Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час», – наголосив секретар РНБО.

Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022

Нагадаємо, Данілов дав пояснення, що Україна вважатиме перемогою.

Також Данілов назвав кількість систем Himars, які США вже передали Україні.

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