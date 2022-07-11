Данілов покепкував із росіян і похвалив західну зброю
Західна зброя в Україні змінить хід війни
Секретар РНБО Олексій Данілов потролив Путіна словами, що «ЗСУ ще не починали». Про це секретар РНБО написав у соціальних мережах.
Данілов наголосив, що вже зараз сучасне озброєння завдає вдалих ракетних ударів по російських окупантах. І це лише початок.
«Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали! Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час», – наголосив секретар РНБО.
Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 11, 2022
Нагадаємо, Данілов дав пояснення, що Україна вважатиме перемогою.
Також Данілов назвав кількість систем Himars, які США вже передали Україні.