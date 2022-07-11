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    Новини

    Данілов покепкував із росіян і похвалив західну зброю

    &laquo;Це ми ще не починали&raquo; &ndash; секретар РНБО потролив Путіна - Данілов покепкував із росіян і похвалив західну зброю
    «Це ми ще не починали» – секретар РНБО потролив Путіна
    фото: ВВС

    Західна зброя в Україні змінить хід війни

    Секретар РНБО Олексій Данілов потролив Путіна словами, що «ЗСУ ще не починали». Про це секретар РНБО написав у соціальних мережах.

    Данілов наголосив, що вже зараз сучасне озброєння завдає вдалих ракетних ударів по російських окупантах. І це лише початок.

    «Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали! Деморалізація, демілітаризація і деокупація – три головні ефекти роботи сучасної західної зброї зі знищення командних пунктів, техніки та складів боєприпасів рашистів за останній час», – наголосив секретар РНБО.

    Нагадаємо, Данілов дав пояснення, що Україна вважатиме перемогою.

    Також Данілов назвав кількість систем Himars, які США вже передали Україні.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ зброя РНБО війна Україна озброєння окупація час Олексій Данілов #stoprussia
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    Данілов покепкував із росіян і похвалив західну зброю