Найбільший у світі виробник цигарок припинить виробництво: що зміниться

Компанія Philip Morris вважає, що традиційні цигарки поступово залишаться у минулому

Компанія Philip Morris збирається в майбутньому відмовитися від виробництва цигарок. Це підтвердив глава німецького підрозділу найбільшої тютюнової компанії світу Маркус Ессінг в інтерв'ю виданню Bіld. Він заявив, що звичайні цигарки поступово відійдуть у минуле.

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«До 2025 року ми хочемо переконати понад 40 мільйонів курців у всьому світі використовувати альтернативні варіанти, які знижують вміст шкідливих речовин. Це буде відповідати 50% обороту», – сказав Ессінг.

За його словами, як тільки кількість курців перейде, наприклад, на використання Iqos, Philip Morris зніме тютюнові сигарети з виробництва. Втім, коли саме це може статися, поки що не ясно. Сам Ессінг каже, що хотів би, щоб це сталося «якнайшвидше».

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У 2021 році Philip Morris на продажі тютюнових виробів заробила 28,5 млрд євро у всьому світі.

За даними Міністерства охорони здоров'я Німеччини, щороку в країні від наслідків тютюнопаління помирає 127 тисяч людей. Лікарі переконані, що заборона паління – найважливіший фактор, що дпоможе запобігти розвитку онкологічних захворювань.

Незважаючи на це, кількість молодих курців у Німеччині стрімко зростає: за даними опитування, проведеного компанією Forsa, 11% молодих людей віком від 16 до 29 років назвали себе регулярними курцями.

«Для багатьох активних курців повна відмова від тютюну – це нетривіальне завдання. Для таких людей перехід на електронні сигарети, принаймні, означає менш небезпечну для здоров'я альтернативу», – каже депутат Бундестагу (німецький парламент – «Главком»), експерт з питань охорони здоров'я Крістіна Ашенберг-Дугнус.

При цьому головний лікар легеневого відділення клініки Асклепіос у Гамбурзі Гюнтер Віст попереджає, що так звані бездимні альтернативи не такі небезпечні для здоров'я, як звичайні цигарки, але все ж таки не є максимально здорово альтернативою.«Добавки є великою проблемою. Вони неймовірно різноманітні і, ймовірно, теж не приносять користі здоров’ю. Однак це поки неможливо науково підтвердити», – зазначив він.

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Нагадаємо, за прикладом кількох інших країн Польща незабаром стане країною, вільною від тютюну. З 2030 року буде введена абсолютна заборона на тютюнові вироби. Але в деяких країнах ЄС від тютюну плануть відмовитись ще раніше, пише польське видання Farmer.

Наразі у Польщі виробництво тютну коливається в районі 20 тис. т, і таким чином країна займає третє місце серед країн ЄС за обсягом виробництва.

Чотири найбільші світові тютюнові концерни мають свої заводи в Польщі. У майбутньому традиційні продукти будуть замінені альтернативними бездимними продуктами, менш шкідливими для здоров'я, і це відкриває додаткові можливості для польських виробників тютюну.

Якщо поляки до 2030 року відмовляться від традиційного тютюну, то замість нього можна буде придбати альтернативний вид цигарок. Тобто електронні сигарети або інші види продукції. Планується, що буде вжито заходів, які допоможуть зменшити доступ до сигарет. Втім, заміна традиційних сигарет на електронні має і так значно полегшити процес повної відмови від тютюнопаління.