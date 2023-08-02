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Туреччина вводить податок для туристів, які не хочуть жити в готелях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина вводить податок для туристів, які не хочуть жити в готелях
Туристи будуть зобов'язані платити новий податок за житло у Туреччині
фото з відкритих джерел

Відтепер туристи, які хочуть жити у квартирах, а не у готелях у Туреччині, будуть сплачувати більше грошей

Наприкінці року Туреччина вирішила зробити «подарунок» для тих туристів, які не живуть у готелях, а знімають житло у країні подобово. Зокрема йдеться про оренду житла через популярний через сервіс Airbnb. Про це пише видання Dip.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой заявив, що влада зробить спеціальний закон щодо подобової оренди житла і пропише туди норму з оподаткуванням таких видів проживання. Туристів зобов'яжуть сплачувати збір за кожен день перебування в орендованих будинках та квартирах.

«Дехто з туристів зупиняється у будинках, які купують такі ж туристи. Ми намагатимемося ліквідувати можливість розвитку нелегального бізнесу. І всі туристи сплачуватимуть податки за проживання. Ми готуємось до нового регламенту. Він буде готовий до кінця року», – заявив міністр туризму Туреччини.

Директор популярного туроператора Jolly Tur Мете Вардар підверджує, що кількість відвідувачів Туреччини збільшується, але щонайменше 20% із них не зупиняються в готелях. У міністерстві культури і туризму країни заявили, що власники будинків, які здаються подобово, також будуть сплачувати податки.

Раніше стало відомо, що підприємці Туреччини просять владу заборонити систему «‎all inclusive». Рішення поки що не прийнято. Основний аргумент в тому, що турецький бізнес майже не заробляє на туристі, який відпочиває за цією системою. Річ у тім, що витрати іноземців скоротилися до мінімуму – вони більшу частину часу проводять на територіях готелю.

Як пише агенція Anadolu, посилаючись на заяву регіонального управління культури і туризму, у період з 1 січня по 31 липня кількість іноземних туристів, які прибули до Анталії повітряним транспортом, становила приблизно 8,2 мільйони осіб. Це історичний рекорд для  цієї місцевості. Минулого року за аналогічний період місто прийняло 6,7 млн туристів. Згідно з цими цифрами, цього року кількість туристів збільшилась на 22%. Цікаво і те, що з цієї кількості аж 3,5 мільйони склали туристи з Росії та Німеччини.

Нагадаємо, росіяни на відпочинку регулярно потрапляють у скандальні ситуації. Цього разу у номері російських туристів знайшли понад 35 кг «гостинців». Відео публікують у мережі. На кадрах видно, як співробітники готелю витягують величезні пакунки з їжею з холодильника.

Жінка-росіянка спробувала виправдати пакети тим, що везе гостинці до Росії рідним, потім і зовсім заявила, що вони залишили це все співробітникам готелю як презент. Наприкінці відео росіянка заявила, що 35 кг їжі – це перекус у поїзд.

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Теги: Туреччина податки бізнес закон житло влада росіяни

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