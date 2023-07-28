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Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німеччина передала Україні потужний пакет допомоги
Німеччина передасть ще понад 4,2 тис. димових артилерійських боєприпасів, п’ять санітарних машин та два стоматологічні стерилізатори
фото з відкритих джерел

Україна отримала шість установок Gepard та понад 30 дронів

Німецький уряд оновив список переданої військової допомоги для Збройних сил України. До України прибули шість зенітних установок Gepard, понад 30 дронів, боєприпаси та додаткове обладнання. Про це йдеться на урядовому порталі Німеччини.

Загалом, згідно з оновленими даними, до України надіслали: 

  • 10 шведських гусеничних всюдиходів підвищеної прохідности Bandvagn 206; 
  • шість самохідних зенітних установок Gepard та понад 15 тисяч боєприпасів до них; 
  • 20 данських розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun; 
  • п'ять захищених автомобілів для захисту кордонів;
  • 13 німецьких розвідувальних безпілотників Vector; 
  • 2688 димових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм; 
  • вісім машин швидкої допомоги; 
  • вісім стоматологічних стерилізаторів. 

Крім того, уряд Німеччини також заявив, що передасть ще понад 4,2 тис. димових артилерійських боєприпасів, п’ять санітарних машин та два стоматологічні стерилізатори. 

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall відкриє в Україні сервіс для ремонту танків Leopard.

Раніше депутат Бундестагу закликав дати ЗСУ більше зброї, а не критикувати контрнаступ. Зазначимо, що раніше ЗМІ розповсюдили інформацію, згідно з якою німецькі військові вперше розкритикували українську армію.

Теги: Німеччина зброя Україна

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