«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС

Уже з середини вересня громадяни України матимуть можливість замовити кур'єрську доставку в будь-яке місто Латвії та Естонії

Починаючи з вересня, кур'єрська компанія «Нова пошта» розпочне свою діяльність в Латвії та Естонії. З жовтня планується відкриття відділень компанії. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Вже з середини вересня українці зможуть замовляти кур’єра від Нової пошти у будь-яке місто Латвії та Естонії, щоб швидко отримувати посилки з України або відправляти їх рідним додому, в Україну», – йдеться у повідомленні.

За словами генерального директора «Нової пошти» у Литві, Латвії та Естонії, Світлани Книжки, такий початок діяльності обумовлений попитом на логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше.

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У майбутньому планується розпочати повноцінну роботу відділень компанії – вже у жовтні в Латвії та в листопаді в Естонії.

Повідомляється, що режим роботи кур'єрської служби буде з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 17:00, приймаючи та доставляючи документи і вантажі вагою до 30 кг.

Орієнтований час доставки становитиме приблизно 5 днів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явилися відділення українського поштового оператора «Нова пошта».

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Також «Нова пошта» відкрила перше відділення Nova Post у Вільнюсі, столиці та найбільшому місті Литви.

Нагадаємо, клієнти «Нової пошти» тепер можуть відправляти не запаковані посилки з поштоматів, а кур’єри самостійно їх будуть пакувати. Послуга коштуватиме 15 гривень незалежно від розміру посилки.