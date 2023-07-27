На Буковині росіянка за гроші допомагала чоловікам втікати від мобілізації (фото)

Коштував «трансфер» понад $18 000 та 5 000 євро

У Чернівецькій області росіянка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Вона переправляла ухилянтів до Румунії за $18 000 та 5 000 євро. Про це повідомляє Служба безпеки України у Чернівецькій області.

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«Одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в місті Чорткові Тернопільської області. За гроші зловмисниця пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації в часі воєнного стану, нелегально переправити їх через державний кордон поза межами пунктів пропуску до Румунії. Коштував такий «трансфер» понад $18 000 та 5 000 євро», – йдеться у повідомленні.

За задумом «спецоперації» фігурантка повинна була привезти «ухилянтів» до ділянки так званого «зеленого кордону» на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік. Незаконний бізнес росіянки зупинили оперативники Чернівецького прикордонного загону разом із СБУ та Нацполіцією. Її спіймали на гарячому просто під час перевезення «клієнтів».

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Інший канал для чоловіків, які хочуть втекти від призову, організував мешканець Чернівецького району. До незаконної схеми він залучив ще двох своїх знайомих.

«Помічники» мали транспортувати двох «клієнтів» до державного кордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Коштувала така «послуга» до $6000 з особи.

Виконавців та «ухилянтів» затримали оперативники по дорозі в напрямку лінії держкордону.

Наразі трьом учасникам протиправних схем повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».