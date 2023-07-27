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На Буковині росіянка за гроші допомагала чоловікам втікати від мобілізації (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Буковині росіянка за гроші допомагала чоловікам втікати від мобілізації (фото)
фото: пресслужба СБУ

Коштував «трансфер» понад $18 000 та 5 000 євро

У Чернівецькій області росіянка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Вона переправляла ухилянтів до Румунії за $18 000 та 5 000 євро. Про це повідомляє Служба безпеки України у Чернівецькій області.

«Одну із протиправних схем організувала громадянка РФ, яка має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в місті Чорткові Тернопільської області. За гроші зловмисниця пообіцяла чотирьом чоловікам, які підлягають мобілізації в часі воєнного стану, нелегально переправити їх через державний кордон поза межами пунктів пропуску до Румунії. Коштував такий «трансфер» понад $18 000 та 5 000 євро», – йдеться у повідомленні.

За задумом «спецоперації» фігурантка повинна була привезти «ухилянтів» до ділянки так званого «зеленого кордону» на території Чернівецької області, а далі вони мали пішки перейти на румунський бік. Незаконний бізнес росіянки зупинили оперативники Чернівецького прикордонного загону разом із СБУ та Нацполіцією. Її спіймали на гарячому просто під час перевезення «клієнтів».

Інший канал для чоловіків, які хочуть втекти від призову, організував мешканець Чернівецького району. До незаконної схеми він залучив ще двох своїх знайомих.

«Помічники» мали транспортувати двох «клієнтів» до державного кордону, а організатор дистанційно керував їхніми діями. Коштувала така «послуга» до $6000 з особи.

Виконавців та «ухилянтів» затримали оперативники по дорозі в напрямку лінії держкордону.

Наразі трьом учасникам протиправних схем  повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема щодо покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов’язана із «запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації».

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Теги: гроші бізнес розслідування Чернівецька область кордон перевезення росіяни

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