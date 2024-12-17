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НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НАТО перебрав у США координацію військової допомоги Україні – Reuters
Раніше західні військові поставки Україні координувались Рамштайнською групою на чолі з США
фото: reuters/Yves Herman

ЗМІ: Цей крок надасть НАТО більш безпосередню роль у допомозі Україні

НАТО перебрало на себе координацію західної військової допомоги Україні. Раніше це робили США. Про це повідомляє Reuters.

Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, яка отримала назву «НАТО – допомога і тренування заради безпеки в Україні» (NSATU), розташована на американській базі в німецькому місті Вісбаден.

Загальна чисельність NSATU складатиме близько 700 осіб, зокрема військовослужбовців, які дислокуватимуться у військовій штаб-квартирі НАТО Shаpe в Бельгії та на логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Цей крок надасть НАТО більш безпосередню роль у допомозі Україні. Однак, дипломати визнають, що передача повноважень НАТО може мати обмежений ефект: Трамп все ще може скоротити підтримку України, а США є вагомою силою в Альянсі і надають Києву більшість озброєнь.

Раніше західні військові поставки Україні координувались Рамштайнською групою на чолі з США.

Нагадаємо, члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю для The Times.

Зазначається, що Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

До слова, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

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Теги: військові квартира НАТО США військова допомога гуманітарна допомога

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