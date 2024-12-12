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Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу

Ірина Бура
glavcom.ua
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Армія Ізраїлю ліквідувала командирів ХАМАСу
фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові у районі Джабалії авіаударом ліквідували терориста Салаха Дахама – керівника підрозділу парапланеристів ХАМАСу

Ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАС, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».

7 жовтня 2023 року Салмі зі своїм взводом очолив атаку на заставу ЦАХАЛу «Пага» на кордоні з Сектором Газа на півдні Ізраїлю, під час якої було вбито 14 ізраїльських солдатів. Під час війни Салмі очолював численні атаки на війська ЦАХАЛу.

Крім того, ізраїльські військові у районі Джабалії авіаударом ліквідували терориста Салаха Дахама – керівника підрозділу парапланеристів ХАМАСу.

«7 жовтня Дахам керував повітряним проникненням бойовиків у населені пункти на півдні Ізраїлю, що було ключовим елементом кривавих нападів ХАМАСу на цивільне населення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЦАХАЛ усунув командира «Хезболли» Джафара Хадера Фаура, який відповідав за перші ракетні обстріли Ізраїлю, що сталися 8 жовтня 2023 року.

До слова, армія Ізраїлю заявила про ліквідацію останнього члена політбюро угрупування ХАМАС Ізз ад-Діна Кассаба. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Крім того,  ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Також, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

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Теги: Ізраїль армія тероризм військові Сектор Гази ХАМАС населення авіаудар Місяць

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