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NBC News: Трамп хоче досягти перемир'я в Україні в перший день каденції

Надія Карбунар
glavcom.ua
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NBC News: Трамп хоче досягти перемир'я в Україні в перший день каденції
Дональд Трамп і його спецпосланець із щодо війни в Україні Кіт Келлог
фото: AP

Команда новообраного президента США досі не представила конкретного мирного плану

Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир’я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього. Про це пише NBC News із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, команда Трампа вже провела дискусії з Білим домом і українськими посадовцями.

Так, радник чинного президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов із Майком Волцем, який стане його наступником, коли Трамп вступить на посаду. Джерела NBC News кажуть, що вони обмінялися інформацією, але не вивчали стратегії завершення війни чи припинення вогню.

Ще один співрозмовник пояснив, що такі зустрічі потрібні, щоб команда Трампа не дивувалася діям адміністрації Байдена щодо України, допоки не відбулася інавгурація новообраного президента.

«Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир’я в перший день [вступу на посаду]», – сказав журналістам неназваний посадовець.

Водночас інші джерела зі США, а також близькі до Києва, стверджують, що команда Трампа поки що не розповіла уряду президента України Володимира Зеленського про будь-які плани щодо війни. А проте нещодавні зустрічі Зеленського з Трампом «були конструктивними», а атмосфера взаємодії українських посадовців із командою Трампа «була позитивною».

Журналісти не отримали відповіді від команди новообраного президента США щодо того, як Трамп ставиться до ідеї відкласти вступ України до НАТО – раніше в ЗМІ стверджували, що це належить до плану спецпосланця Трампа з питань України Кіта Келлога.

Однак в адміністрації Байдена сказали, що це було б «серйозною помилкою для Трампа» і «великим досягненням для Путіна» – наполягати на укладенні мирної угоди, яка заборонила б Україні стати частиною НАТО в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Про це він зауважив в ефірі Fox.

Раніше Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

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Теги: війна Дональд Трамп президент інавгурація радник Кіт Келлог

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