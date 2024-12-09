США понад 75 разів вдарили по базах ІДІЛ у Сирії

Сполучені Штати вдарили по ІДІЛ, аби завадити йому відновити свої позиції після падіння режиму Асада

Американські війська завдали десятки «високоточних ударів» по таборах і бойовиках терористичної Ісламської держави (ІДІЛ) у центральній Сирії. Про це повідомило Центральне командування збройних сил США.

Удари по лідерах, бойовиках та таборах ІДІЛ були завдані у межах поточної місії проти угрупування, аби завадити йому проводити зовнішні операції та гарантувати, що організація не спробує скористатися нинішньою ситуацією для відновлення у центральній Сирії. Під час операції було завдано понад 75 ударів з використанням численних засобів військово-повітряних сил США.

Зокрема, Сполучені Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10. Як зазначається, внаслідок обстрілу обійшлося без втрат серед цивільних, також проводиться оцінка шкоди, завданої бойовикам.

Командування наголосило, що разом із союзниками та партнерами продовжить проводити операції зі зниження оперативних спроможностей ІДІЛ «навіть у цей динамічний період у Сирії».

«Не повинно бути жодних сумнівів – ми не дозволимо ІДІЛ відновитися та скористатися поточною ситуацією в Сирії. Всі організації в Сирії повинні знати, що ми притягнемо їх до відповідальності, якщо вони будуть співпрацювати або підтримають ІДІЛ у будь-який спосіб», – заявив очільник Центрального командування Майкл Ерік Курілла.

Як повідомив президент США Джо Байден, США завдали авіаударів по цілях терористичної організації Ісламська держава в Сирії, щоб не дати їй відновити свої позиції після падіння режиму диктатора Башара Асада.

Нагадаємо, сирійські повстанці заявили, що захопили столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Літак президента Сирії Башара Асада покинув Дамаск.

Після цього прем’єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції та готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. На державному телебаченні вже оголосили про падіння режиму Асада.

Як повідомляли аналітики ISW, швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.

До слова, Кремль звертався до Туреччини за підтримкою для безпечного виходу російського військового контингенту із Сирії.