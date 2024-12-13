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США роблять історичну спробу передати Україні якомога більше зброї – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США роблять історичну спробу передати Україні якомога більше зброї – CNN
Раніше повідомлялося, що Байден має намір збільшити допомогу Україні в останні місяці перед приходом до влади Трампа
фото: president.gov.ua/Офіс президента

До середини січня США хочуть поставити Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки

Сполучені Штати Америки роблять «історичну спробу» зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування президента Джо Байдена при владі. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США.

Як зазначив посадовець, зараз адміністрація американського президента вкладає ресурси в те, щоб передати Україні зброю до того, як Байден залишить посаду.

«Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості», – каже він.

Координацію відомств у питанні доставляння зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Проте чиновник вважає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила.

Співрозмовник, знайомий із цим питанням, сказав, що акцент адміністрації Байдена на питанні «розв'язання проблем з персоналом» – частина масштабнішого поштовху, щоб покращити позицію України перед 2025 роком.

«Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів», – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові допомогти з навчанням мобілізованих.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакету допомоги у сфері безпеки й оборони, який міститиме додаткові засоби протиповітряної оборони, спроможності для артилерії та інші види озброєнь.

Також США виділяють Україні щонайменше чотири пакети економічної допомоги для підтримки сільського господарства, транспортної сфери, спільних проєктів уряду і Світового банку, а також на професійну підготовку громадян. Загальна сума допомоги – $437,7 млн.

Як повідомлялося, до нового пакета допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

Пакет містить:

  • боєприпаси протидії безпілотним авіаційним системам;
  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем Himars;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;
  • безпілотні авіаційні системи;
  • машини із захистом від мін і засідок.

Також Україна отримає багатоцільові позашляховики HMMWV, легкові тактичні автомобілі, хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання (CBRN), протитанкові системи Javelin і AT-4, ракети TOW, боєприпаси до стрілецької зброї; гранати та навчальне спорядження, а також запасні частини й допоміжне обладнання.

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Теги: Джозеф Байден США зброя Дональд Трамп військова допомога

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