Першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор

Головне питання в тому, чи нападе Росія одразу на НАТО, чи спершу спобує взяти під контроль нейтральні країни колишнього СРСР

Якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.

Журналісти вказують, що першим кроком для атаки на НАТО з боку Росії може стати Сувальський коридор – невелика територія між Польщею та Литвою, яка веде до Калінінграда.

У цьому місті дислокуються тисячі російських військових, а також там розміщені сучасні винищувачі та ядерна зброя. Через Калінінград також пролягає єдина автомобільна та залізнична дороги, що з’єднують країни Балтії з Польщею і Центральною Європою.

Через таку загрозу, як пише Newsweek, Естонія та Латвія, які мають спільний кордон з Росією, уклали угоду з Литвою про посилення сухопутних кордонів з РФ.

Утім, інші частини Європи також можуть бути вразливими. Так, наразі Росія тисне на Сербію, Боснію та Герцеговину, а також Грузію, на частині території якої діють проросійські невизнані республіки Абхазія та Південна Осетія.

Через такі загрози міністр оборони Швеції раніше закликав своїх громадян «морально підготуватися» до можливої війни, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказував, що необхідно підготуватися до можливої війни до 2029 року.

Нагадаємо, після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно», – заявив дипломат. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.

Також російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися.