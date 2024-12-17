Прем'єр Естонії: НАТО має готуватися до оборонної війни проти РФ

Міхал запевнив, що Росія буде готова почати повноцінні мирні переговори тільки в тому разі, якщо західні союзники поставлять Україну в позицію сили

Міхал: Росія зараз проти НАТО, Європи та США

Члени НАТО збираються збільшити свої загальні витрати на оборону до 3% від ВВП кожної країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал в інтерв'ю для The Times.

Зазначається, що Міхал прийняв прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та вісім інших європейських лідерів на саміті з безпеки в Талліні. Він заявив їм, що «якщо союзники хочуть миру, їм потрібно готуватися до оборонної війни проти Росії, яка може початися в найближчі п'ять-десять років».

«У Росії є менталітет, що війна – це щось священне, що це священна війна, і вони проти всіх. Вони проти Європи, вони проти НАТО, вони проти США. І єдиний спосіб звернути з цього шляху – це зустріти на ньому щось більше або сильніше», – пояснив прем'єр-міністр Естонії.

У виданні нагадали, що минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив про те, що європейським країнам необхідно повернутися до рівня військових видатків часів «Холодної війни», коли видатки на оборону регулярно перевищували 3% від ВВП, бо нині загроза безпеці ще вища.

Міхал також запевнив, що Росія буде готова почати повноцінні мирні переговори тільки в тому разі, якщо західні союзники поставлять Україну в позицію сили.

Естонські чиновники також звернули увагу на те, що зараз російська економіка перебуває в скрутному становищі, додали у виданні. Вони зазначили, що рубль втратив понад 20% своєї вартості по відношенню до долара в 2024 році, а базові процентні ставки становлять 21%.

Крім того, чиновники стверджують, що якщо Україні вдасться протриматися до весни, то російський диктатор Володимир Путін зіткнеться зі зростаючим невдоволенням усередині власного режиму.

Нагадаємо, російський міністр оборони Андрій Білоусов заявив, що РФ має бути готовою до будь-якого розвитку ситуації, включаючи можливу війну з НАТО найближчим десятиліттям. «Про це говорять рішення, які були прийняті на саміті Північноатлантичного альянсу, що пройшов у липні цього року. Також це знаходить відображення в доктринальних документах США та інших країн НАТО», – заявив Білоусов.

До того ж міністр оборони РФ зауважив, що російські військові порівняно з 2022 роком отримують у сім разів більше танків, у три рази більше БМП та БТР та у два рази більше безпілотників.

До слова, що якщо розпочнеться третя світова війна, то Росія, імовірно, спробує атакувати східний фланг НАТО, де розташовані країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) та Фінляндія. Про це йдеться у дослідженні журналу Newsweek.